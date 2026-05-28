ปตท.ร่วมโออาร์ ซ้อมแผนฉุกเฉินคลังก๊าซเขาบ่อยา จำลองเหตุก๊าซรั่ว-ไฟไหม้สร้างความพร้อมรับสถานการณ์

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ปตท. ร่วมโออาร์ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินคลังก๊าซเขาบ่อยา ประจำปี 2569 ยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน จำลองสถานการณ์ก๊าซ Propane รั่วจนเกิดไฟไหม้ สร้างความพร้อมปฏิบัติงาน สร้างมั่นใจชุมชน
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2569) นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2569 ณ คลังก๊าซเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่โดยรอบเข้าร่วมสังเกตการณ์
การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากร ระบบอุปกรณ์ แผนสื่อสารแจ้งเตือน และการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในคลัง
โดยได้จำลองสถานการณ์ก๊าซ Propane รั่วและเกิดเพลิงไหม้บริเวณท่อเก็บตัวอย่างของถังเก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนแผนฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเข้าระงับเหตุ การอพยพผู้ปฏิบัติงาน การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ การแจ้งเตือนชุมชน และการประสานหน่วยงานสนับสนุนภายนอก จนสามารถควบคุมสถานการณ์จำลองได้ตามแผนที่กำหนด
การฝึกซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบ รวมถึงยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมพลังงาน
ปตท. ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการดำเนินงาน ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน