เดือด! ชาวสวนระยองบุกชูป้ายกลาง สนง.ที่ดินบ้านค่าย ร้องจนท.รังวัดทำที่ดินมรดกหายเกือบ 100 ตร.ว. ไม่รับผิดชอบ

ระยอง - เดือด! สาวชาวสวนเมืองระยอง พาญาติบุกชูป้ายร้องกลางสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย ขอความเป็นธรรมทั้งน้ำตาหลัง จนท.รังวัดดำเนินการปักหมุดเขตทางสาธารณจนทำให้ผืนดินมรดกหายเกือบ 100 ตารางวา ซ้ำไม่แสดงความรับผิดชอบ อ้าง จนท.ออกไปหมดแล้ว ร้อง นอภ.ก็ไม่เป็นผลจนต้องให้สื่อฯช่วยเป็นกระบอกเสียง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 28 พ.ค.) น.ส.อังคณา ธรรมชาติ อายุ 26 ปี ชาวสวนผลไม้ใน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมด้วย นายจำรัส สกุลนอก อายุ 60 ปี ได้พากันชูป้ายร้องขอความเป็นธรรมที่บริเวณด้านสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย พร้องบอกเล่าทั้งน้ำตาว่าได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย ที่ได้ดำเนินการรังวัดปักมุดเขตปักเขตกันทางสาธารณะ จนทำให้ที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อที่กว่า 3 ไร่ของตนเองกลายเป็นรูปลักษณะคล้ายใบโพธิ์
ที่สำคัญยังทำให้ที่ดินแปลงดังกล่าวหายไปเกือบ 100 ตารางวา โดยที่ตนเองไม่รู้ตัว และได้เดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านค่าย กระทั่งนายอำเภอได้รับเรื่องไว้และสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดใหม่ แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนต้องร้องต่อศาล และแม้ว่าศาลจังหวัดระยอง จะมีคำสั่งให้ยืนยันตามที่ดินเดิม และตนเองได้นำเอกสารไปยืนยันกับที่ดินอำเภอบ้านค่าย จนมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ แต่สุดท้ายก็เงียบหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
น.ส.อังคณา ยังบอกอีกว่าสาเหตุที่ต้องเดินทางมายังสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย และชูป้ายร้องขอความเป็นธรรมพร้อมกับร้องเรียต่อสื่อมวลชนระยอง ก็เพราะรับไม่ได้กับคำกล่าวของสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย ที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดย้ายออกไปแล้ว พร้อมขอให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงในการติดตามความคืบหน้า เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับ นายจำรัส ยืนยันว่าตนเองเป็นน้าของ น.ส.อังคณา และที่ดินแปลงผืนสี่เหลี่ยมเป็นที่ดินที่ตนเองอยู่มาตั้งแต่เกิด เพราะเป็นที่ของแม่ที่แบ่งให้ลูกหลาน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน มาทำการรังวัดกลับทำให้ที่ดินของบรรพบุรุษหายไปเกือบ 100 ตารางวา โดยอ้างว่าเป็นทางสาธารณะ
“ เพราะเห็นว่าหลานยังไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องเดินทางมายังสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย เพื่อต้องการให้มีการมารังวัดที่ดินใหม่ และไม่ต้องการที่จะให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกัน” นายจำรัส กล่าว