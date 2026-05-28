ปิดมากว่า 10 เดือน จู่ๆ พม่าโทร.ปลุกตอนตี 2 ประสานเปิดด่านฯ เมียวดี-แม่สอด เริ่มวันนี้

ตาก - ขบวนรถบรรทุกสินค้าไทยเริ่มขยับขับข้ามเมย ศุลกากรแม่สอด เผยทางการเมียนมาโทร.ปลุกตอนตีสอง ประสานขอเปิดด่านการค้าเมียวดี-แม่สอด เปิดเส้นทางส่งสินค้าไทย-พม่า หลังถูกปิดมานานกว่า 10 เดือน ยอดการค้าชายแดนวูบกว่า 50%
วันนี้(28 พ.ค.)นายยอดพล วิชญกุล นายด่านศุลกากรอำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ทางการเมียนมา จังหวัดเมียวดี โดยฝ่ายศุลกากรเมียวดีของประเทศเมียนมา ประจำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนตรงข้าม อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้โทรศัพท์มาคุยกับศุลกากรแม่สอด ตอนตีสองที่ผ่านมา
เพื่อประสานเปิดด่านพรมแดนแม่สอด เมียวดี 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เริ่มตั้งแต่วันนี้ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นายยอดพล กล่าวว่า วันนี้ได้พบกับศุลกากรเมียนมา ที่จ.เมียวดี เพื่อคุยรายละเอียดกัน ซึ่งช่วงแรกอาจจะเป็นการเปิดด่านที่ยังไม่ครบ 100% แต่คาดว่าหลังจากการเปิดด่านแล้วจะทำให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนดีขึ้น เพราะหลังมีการปิดสะพาน 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมาทำให้มูลค่าการค้าชายแดนลดลงไปมากถึงร้อยละ50
ขณะที่ รถยนต์บรรทุกสินค้าในเขตไทย เริ่มขับเคลื่อนกันแล้ว ทำให้บรรยากาศบริเวณหน้าด่านคึกคักมาก ด้านผู้ประกอบการส่งสินค้าไปเมียนมา รู้สึกยินดีที่ทางการเมียนมาเปิดด่านเพราะ จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปพื้นที่ชั้นในประเทศเมียนมา