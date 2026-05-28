เทรลเลอร์ขนวัวควายคว่ำทางลงช่องเขาขาดเจ็บระนาว

มุกดาหาร-เทรลเลอร์ขนวัว - ควาย พลิกคว่ำเทกระจาดทางลง "ช่องเขาขาด" วัว - ควาย ตกใจและเจ็บระนาว คาดว่าคนขับหลับใน
วันนี้(28 พ.ค.)เวลาประมาณ 09.00 น. เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนตัดใหม่สายกาฬสินธุ์-มุกดาหาร บริเวณช่วงทางลงช่องเขาขาด ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รถบรรทุกพ่วงที่ลำเลียงโคและกระบือมาเต็มคันรถ เกิดเสียหลักพลิกคว่ำ ส่งผลให้สัตว์จำนวนมากได้รับบาดเจ็บและอยู่ในอาการตื่นตระหนก
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองสูง พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ได้รีบนำกำลังรุดไปยังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน พบรถบรรทุกพ่วงอยู่ในสภาพตะแคงพลิกคว่ำ โดยมีโคและกระบือจำนวนหลายสิบตัวได้รับบาดเจ็บ บางส่วนส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและตกใจ เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีต้องเร่งช่วยกันลำเลียงและต้อนสัตว์เหล่านั้นเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เบื้องต้นจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากผู้ขับขี่มีอาการหลับใน ประกอบกับเส้นทางช่วงดังกล่าวเป็นทางลงเขาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม ทางด้านร้อยเวรเจ้าของคดี สภ.หนองสูง จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..