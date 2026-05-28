ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ชายแดนโป่งน้ำร้อนตรวจความคืบหน้ารั้วชายแดนจันทบุรี ยกระดับความมั่นคงในพื้นที่

จันทบุรี - ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำคณะรุดตรวจความคืบหน้าโครงการสร้างรั้วความมั่นคงและถนนแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลักเขตที่ 52 ถึง 59 พลิกฟื้นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมต่อทางการค้า การลงทุน การสัญจร และการปกป้องอธิปไตย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
วันนี้ ( 28 พ.ค.) พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พร้อมคณะนายทหารระดับสูง ได้เดินทางลงพื้นที่ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนชายแดน และงานก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยมี พล.ต. อภิรัชฎ์ รามนัฎ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 และ พ.อ.นัฐพล วิเชียรวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 (นพค.14) ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกของ กองทัพไทย ด้านการแปรเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนจากอดีตที่เคยประสบปัญหาความมั่นคงให้กลายเป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน โดยเน้นย้ำไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณหลักเขตที่ 52 ถึง 59 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีการเชื่อมต่อทางการค้า การลงทุน และการสัญจรของประชาชน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เผยว่าการสร้างรั้วความมั่นคงและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามแนวชายแดน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายเท่านั้น แต่คือการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้การค้าชายแดนมีความปลอดภัย ขจัดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เนื่องจากหลักเขตที่ 52 ถึง 59 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดน ต.เทพนิมิต อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ถือเป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจตะวันออก และยังเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออก ที่มีมูลค่าการค้าและการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
และการที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เข้ามาเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงและถนนชายแดนบริเวณหลักเขตดังกล่าว ย่อมส่งผลบวกในหลากหลายมิติและ
ความสำเร็จของโครงการนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นเอกภาพ ระหว่างหน่วยงานหลักในพื้นที่ ประกอบด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) โดยสำนักงานพัฒนาภาค 1 และ นพค.14 ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการก่อสร้างและพัฒนา กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ในฐานะหน่วยงานดูแลความมั่นคงและอธิปไตยในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดจันทบุรี