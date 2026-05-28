ส.อ.วัย 35 ปี ขี่จยย.ล้มเสียชีวิตริมถนนสายเอเชีย รองผู้การฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – สิบเอกวัย 35 ปี ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิตริมถนนสายเอเชีย รองผู้การฯ อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง

วันนี้( 28 พ.ค.) ร.ต.อ.มานิตย์ นาคไพบูลย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 54+300 หมู่ 3 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอ่างทอง รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขวข 423 นครสวรรค์ ล้มอยู่บริเวณข้างทาง และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ ส.อ.อัฐพล หนานแก้ว อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 4 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สภาพศพพบบาดแผลบริเวณศีรษะ เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด

ล่าสุด พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาร่องรอยและรวบรวมพยานหลักฐาน สำหรับหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป








ส.อ.วัย 35 ปี ขี่จยย.ล้มเสียชีวิตริมถนนสายเอเชีย รองผู้การฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ
