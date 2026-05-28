ทล.108 เข้าแม่ฮ่องสอน ยังผ่านไม่ได้! โดนน้ำหลาก-เสาไฟโค่นทับขวาง ตั้งแต่ตีสอง

แม่ฮ่องสอน – ผู้ว่าฯ พร้อมฝ่ายปกครอง ทหาร กู้ภัย อปท.เร่งระดมกำลัง-เครื่องจักร เปิดเส้นทาง ทล.-108 ช่วยชาวบ้าน โดนน้ำป่าหลากท่วมตอนตีสองเศษ จนสายวันนี้(28 พ.ค.) ยังเคลียร์เสาไฟล้มปิดขวางถนนออกไม่ได้ คนใช้รถใช้ถนนต้องเลี่ยงอ้อมเข้าเมืองแทน
กรณีฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากทำให้มีทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นปิดทางหลวงหมายเลข 108 ที่เป็นถนนสายหลักเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน จนไม่สามารถผ่านได้และยังพบพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับสหกรณ์ครูแม่ฮ่องสอน ต้องย้ายของหนีกันตั้งแต่ตีสองเศษที่ผ่านมานั้น
วันนี้ (28 พ.ค.) นายวิบูรย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ทีมงานกู้ภัยและเครื่องจักรจาก อบต.ปางหมู ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดเต็นท์และพื้นที่พักพิงชั่วคราวไว้ให้ที่บนถนนทางเข้าสหกรณ์ครู
ผู้ว่าฯ ได้กำชับให้เครื่องจักรเร่งเคลียร์ต้นไม้และเศษซากที่ขวางทางของลำน้ำแม่ฮ่องสอนออกเป็นการด่วน เพื่อเปิดให้น้ำได้ระบายได้เร็วขึ้น นอกนี้ยังพบว่าเส้นทางของบ้านพะโข่โหล่ ของตำบลปางหมู ก็ยังมีทั้งเสาไฟฟ้าและต้นไม้ปิดเส้นทางอยู่นั้น นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปางหมู ได้ระดมเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
แต่ปัญหาก็คือเสาไฟฟ้าที่หักโค่น 2 ต้นและเอียงอีก 16 ต้น ปิดทับถนนหลวงหมายเลข 108 ตั้งแต่หน้าทางเข้าหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท ยาวไปจนถึงปั๊มน้ำมัน PT บ้านห้วยคา พื้นที่ของตำบลผาบ่อง จนถึงช่วงสายของวันนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดการจราจรได้ ผู้ใช้รถหรือรถบรรทุกหนัก รถโดยสารก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเลี่ยงจากแยกสนามกีฬากลางไปยังบ้านห้วยเดื่อ เพื่อวกกลับเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแทน ส่วนรถจักรยานยนต์ก็ใช้วิธีการยกรถข้ามเสาไฟฟ้าในจุดที่พอจะช่วยกันยกข้ามได้ไปก่อน
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ฮ่องสอนได้ระดมกำลังและเครื่องจักรเข้าแก้ไข เพื่อให้เปิดเส้นทางได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือเย็นของวันนี้
ภาพรวมของอุบัติภัยจากปัญหาฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงวันนี้ ก็พบว่ายังคงมีอีกหลายอำเภอที่ต้องเจอกับถนนถูกน้ำกัดเซาะ ต้นไม้โค่นปิดเส้นทาง ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารล่ม ทั้งที่อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย
ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้องออกสำรวจและแจ้งเตือนให้ชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังหรือเลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางอื่นที่ปลอดภัยกว่าแทน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลที่ยังต้องเจอกับสภาพถนนที่เต็มไปด้วยดินโคลนอย่างหนัก