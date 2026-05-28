เตือนชาวกาญจน์ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 29 พ.ค.-1 มิ.ย.69 หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก พร้อมกำชับเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ถ้ำ น้ำตก และพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (28 พ.ค.69) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนสะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ลุ่มต่ำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ ชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และอาสาสมัคร เพื่อเตรียมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก และถ้ำลอด หากเกิดฝนตกหนักและมีความเสี่ยงอันตราย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชน พร้อมปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทั้งการกำจัดวัชพืชและขยะในเส้นทางน้ำ การพร่องน้ำจากแหล่งน้ำ การเร่งระบายน้ำ และเปิดทางน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยง รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงของเรือแพ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือ และพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ หากพบจุดใดไม่แข็งแรงและอาจเป็นอันตราย ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
ขณะเดียวกัน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านถนนและการจราจร ตรวจสอบโครงการก่อสร้างหรือสิ่งกีดขวางที่อาจกระทบต่อการระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เสี่ยงอย่างชัดเจน
รวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ และเตรียมอาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที พร้อมประสานกำลังจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์มายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 034-515998 และ 034-516795 หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “รายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี”