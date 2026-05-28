ทลฉ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ ( 28 พ.ค.) นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มทอง–พานพุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 48 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ณ อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายในพิธี มีการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้นำชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน
การจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม สมควรแก่การเทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทย
สำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะหน่วยงานสำคัญด้านเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของประเทศ ยังคงยึดมั่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป