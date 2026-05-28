เริ่มแล้ว ศึกชิงเก้าอี้เมืองพัทยา 3 ทีมใหญ่ตบเท้าสมัคร-จับเบอร์ลุยหาเสียง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เริ่มแล้ว ศึกชิงเก้าอี้เมืองนายก-สมาชิกสภาพัทยา 3 ทีมใหญ่นำผู้สมัครตบเท้าจับเบอร์ ก่อนลุยหาเสียงเต็มรูปแบบ
วันนี้ (28 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (วันแรก) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางบรรดาผู้สมัครและบรรดากองเชียร์จากแต่ละทีมที่เดินทางมาปักหลักก่อนเวลาเปิดรับสมัครโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด
และมี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ที่ร่วมกันอำนวยสะดวกและชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครแก่ผู้สมัครและทีมงาน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการ
ขณะที่บรรดาผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากทีมการเมืองสำคัญ ต่างเดินทางเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรวมตัวพร้อมกันที่จุดรับสมัคร
แต่เนื่องจากผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อนเวลาหลายทีม จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้วิธีจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการยื่นเอกสารสมัคร ตามขั้นตอนของ กกต.
สำหรับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่เปิดตัวลงสนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่ม “เรารักพัทยา” และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ทีม “พัทยา 2030” ซึ่งแต่ละทีมต่างขนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง 4 เขต
นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน เปิดเผยว่า หลังเสร็จสิ้นการจับหมายเลขผู้สมัคร จะเดินหน้ากิจกรรมแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์นโยบายทันที โดยเตรียมลงพื้นที่ทั่วเมืองพัทยา ทั้งพัทยาใต้ นาเกลือ พัทยากลาง และชุมชนต่าง ๆ เพื่อสื่อสารนโยบายให้ประชาชนรับทราบ
พร้อมระบุว่า พรรคประชาชนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนต่อเนื่องมากว่า 6 เดือน ก่อนสรุปออกมาเป็น “37 นโยบาย พัทยาเพื่อทุกคน” ครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานกลางคืน ผู้ประกอบการ โรงแรม เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม อาทิ แนวคิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ปกครองที่ทำงานกลางคืน
รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาและการแก้ปัญหาน้ำประปา โดยเฉพาะการผลักดันให้ประชาชนบนเกาะล้านเข้าถึงน้ำประปาในราคาที่เท่าเทียมกับฝั่งเมืองพัทยา
ขณะที่นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่ม “เรารักพัทยา” เปิดวิสัยทัศน์ “Better Pattaya เมืองท่องเที่ยวระดับโลก คุณภาพชีวิตระดับสากล” พร้อมชูนโยบาย “ทำจริง ทำแล้ว ทำต่อ” โดยยืนยันว่าจะสานต่อโครงการที่ดำเนินการไว้ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และต่อยอดผ่าน 3 เป้าหมายหลัก 33 นโยบาย ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเมือง
และยังบอกอีกว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญคือการเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง หลังจากสามารถลดจุดน้ำท่วมจาก 24 จุด เหลือ 9 จุด พร้อมเตรียมนำระบบ Water Crisis Center และระบบ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำแบบเรียลไทม์
รวมถึงพัฒนาเมืองพัทยาสู่ Smart City ผ่านการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดทั่วเมืองกว่า 600 ตัว เพื่อดูแลความปลอดภัย การจราจร และการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการผลักดันเตาเผาขยะแห่งที่ 2 การเพิ่มศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาสนามกีฬา รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านแนวคิด “ศูนย์สร้างสุข” และพื้นที่กิจกรรมสำหรับคนทุกวัย
ขณะที่นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ทีม “พัทยา 2030” เดินทางมาร่วมยื่นสมัครพร้อมทีมงาน ท่ามกลางกองเชียร์ที่เดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก
" ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการคือ คอรับชั่น จัดการปัญหาทุนเทาและจัดระเบียบเมืองพัทยาที่คนพัทยาเห็นทั้งหมดเนี่ย, นี่คือ 3 เรื่องที่อยากจะทำกับอีกเรื่องหนึ่ง, คือปัญหาเรื่องขยะนะเรื่องจัดการปัญหาเรื่องขยะ" นายศักดิ์ชัย กล่าว
ทั้งนี้ เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 ก่อนกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นที่เริ่มร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของเมืองพัทยา