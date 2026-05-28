UU ประปามหาชน ลุยจับมือท้องถิ่น ชูระบบอัจฉริยะบำบัดน้ำขุ่นหน้าฝนส่งน้ำใสกิ๊กถึงครัวเรือน

พิษณุโลก - ยูยู (UU) บริษัทประปามหาชน นำเทคโนโลยีอัจฉริยะรับมือประปาขุ่นหน้าฝน-น้ำหลาก..พร้อมจับมือท้องถิ่นทั่วไทยเพิ่ม หลังตั้งฐานแล้ว 13 แห่ง เผยวันน้ำน่านหลากพิด’โลกอาจขุ่นขึ้นถึง 4,000 NTU แต่การันตีบำบัดเหลือ 4 ก่อนกระจายตามท่อส่งชาวหัวรอ
นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู (UU) เปิดเผยว่า ลงทุนด้านสาธารณูปโภคจากที่มีฐานผลิตน้ำประปาทั่วประเทศ 13 แห่ง วันนี้ได้พัฒนาระบบประปาเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนพึงพอใจทุกพื้นที่ พร้อมจะลงทุนสาธารณูปโภคกับภาครัฐเพิ่มเติมในท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วไทยที่ขาดแคลนน้ำประปา
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ใส่แอปพลิเคชัน UMW (Utilities Mobile Workflow), ระบบควบคุมการผลิตและการจ่ายน้ำระยะไกลที่ทำงานแบบ Real-time สามารถเฝ้าระวังแรงดันน้ำและตรวจจับการรั่วไหล ช่วยลดอัตราน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ, มีการบันทึกคุณภาพน้ำ, วางแผนซ่อมจัดระบบบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงผลิตน้ำประปาให้มีความพร้อมใช้งาน 100% ป้องกันการหยุดชะงักของการจ่ายน้ำ (หากระบบไฟฟ้าหยุด), เปิดออนไลน์รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ หากมีปัญหาพร้อมส่งทีมงานแก้ไขปัญหาท่อแตกรั่วรวดเร็วทันใจ, นำระบบชำระเงินออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ
อย่างตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ที่มีผู้ใช้น้ำกว่า 4,074 ราย ซึ่งบริษัทได้รับสัญญาสัมปทาน 30 ปี (คงเหลือ 22 ปี) เริ่มดำเนินการจำหน่ายน้ำประปา 27 เม.ย. 61 ก็ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ(ข้างต้น)เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ระบบผลิต ส่งจ่าย จนถึงการรับชำระเงิน บริหารจัดการน้ำประปาครบวงจร ขอให้มั่นใจคุณภาพน้ำประปาสะอาดมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในฤดูฝนนี้ แม้อาจประสบกับภาวะน้ำขุ่น
ล่าสุดทีมผู้บริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด เข้าตรวจสอบโรงสูบน้ำดิบ และระบบการกรองน้ำประปาบริเวณริมแม่น้ำน่าน เทศบาลตำบลหัวรอ พบว่าน้ำสีแดง ความขุ่นระดับ 300 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) แต่ยังไม่ขุ่นมาก ช่วงน้ำป่าหลากหนักๆ เคยอยู่ที่ระดับ 3,000-4,000 NTU แต่ขอให้เชื่อมัน ทีมวิศวกรรมจะปรับคุณภาพน้ำ บำบัดเหลือ 4 NTU ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ก่อนกระจายส่งไปตามท่อตามบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันโรงผลิตน้ำประปาหัวรอมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ควบคุมคุณภาพน้ำผ่านห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำดิบ (น้ำเข้า) และน้ำประปา (น้ำออก) อย่างสม่ำเสมอ