(คลิป)อลหม่าน!พายุฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน เจอทั้งเสาไฟฟ้าล้ม-น้ำหลากกลางดึก

แม่ฮ่องสอน - อลหม่านกันกลางดึก..ฝนกระหน่ำหลายชั่วโมง-ดินชุ่มน้ำ เสาไฟฟ้าข้างทางแม่ฮ่องสอนโค่นล้มระนาว บางต้นขวางถนน 108 จนสิบล้อไม่ทันระวังชนอย่างจัง คนขับเจ็บ แถมน้ำป่าหลากท่วมชุมชน ต้องระดมกู้ภัยช่วยขนย้ายข้าวของกันตอนตีสองเศษ
วันนี้(28 พ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.เศษที่ผ่านมา หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายชั่วโมงและดินชุ่มน้ำหลายจุด จนทำให้เสาไฟฟ้าที่บริเวณบ้านป่าคา ตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หักโค่นลงมาหลายต้นเป็นแนวยาว ปิดทับทางหลวงหมายเลข 108
เวลาเดียวกันนั้นก็มีรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ บรรทุกสิ่งของกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ไม่ทันระวังว่ามีเสาไฟฟ้าหักโค่นขวางถนนอยู่จึงชนเข้าอย่างจัง จนคนขับได้รับบาดเจ็บและรถได้รับความเสียหายหนัก ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัว พร้อมกับเร่งกู้ระบบไฟฟ้าที่กีดขวางการจราจรออก คาดว่าช่วงเช้าน่าจะเปิดการจราจรได้ในบางส่วน
ต่อมามีขาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้านข้างของสำนักงานสหกรณ์ครูแม่ฮ่องสอน ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีน้ำป่าจากลำน้ำแม่ฮ่องสอนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน ทางหน่วยกู้ภัยต้องเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของและผู้คนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเป็นช่วงกลางคืนที่มืดและยังคงมีฝนตกลงมาอยู่เรื่อยๆ
ขณะที่นายวิบูรย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็เพิ่งประกาศแจ้งเตือนให้ทั้ง 7 อำเภอ เฝ้าระวังพายุฝน น้ำป่าไหลหลากในระดับกลางและสูง ในห้วงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 นี้ โดยได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังในพื้นที่การเกิดอุทกภัยซ้ำซากหรือในพื้นที่เสี่ยงราบลุ่มริมน้ำ ด้วยการเคลื่อนย้ายได้ทันทีที่พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงหรือพบปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น