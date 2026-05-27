ตร.โคราชจับมือเทศบาลนครฯ-รฟท. ตีเส้นทแยง 4 จุดเสี่ยง ห้ามจอดคร่อมราง ป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจโคราชจับมือเทศบาลนคร และการรถไฟฯ ตีเส้นทแยงพื้นถนนบริเวณทางข้ามรถไฟ ห่างจากจุดกึ่งกลางราง 5 เมตร ใน 4 จุดเสี่ยง ห้ามหยุดรถหรือจอดคร่อมรางเด็ดขาด ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงรถไฟชน พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดกำลังตร.จราจรเข้าประจำช่วงเวลาเร่งด่วน ย้ำฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (27 พ.ค.69) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ บริเวณถนนทางตัดรถไฟ หน้าค่ายสุรนารี ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการ (ผกก.) สถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองนครราชสีมา , นายสุรรักษ์ จันทร์พิลา นายสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ และตัวแทนเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการตีเส้นทแยงบนพื้นผิวจราจร บริเวณทางข้ามรถไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหยุดหรือจอดรถกีดขวางคร่อมทางรถไฟ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจอดรถคร่อมรางรถไฟในพื้นที่เสี่ยง โดยทำการตีเส้นทแยงบริเวณพื้นผิวจราจร ห่างจากกึ่งกลางรางรถไฟ 5 เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ห้ามรถหยุดหรือจอดในบริเวณดังกล่าวอย่างชัดเจน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีจุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 4 จุด ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 2 จุด และจะเร่งดำเนินการอีก 2 จุดที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพราะที่ผ่านมา พบประชาชนบางส่วนหยุดรถในเขตห้ามจอด เนื่องจากอาจเข้าใจผิด หรือคิดว่า ไม่มีรถไฟผ่านในช่วงเวลานั้นจึงจอดคร่อมทาง และเดิมเส้นจราจรอาจจาง ทำให้มองไม่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องตีเส้นใหม่ให้มองเห็นได้ชัด เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติม ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV และการปรับย้ายสัญญาณไฟจราจรให้รถหยุดก่อนถึงทางรถไฟ เพื่อลดปัญหารถติดสะสมจนค้างบนรางรถไฟ โดยเมื่อสัญญาณไฟเขียวจึงค่อยให้รถเคลื่อนผ่านทางตัดรถไฟได้ รวมถึง จะจัดกำลังตำรวจจราจรเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่การรถไฟในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงคับขันด้วย
ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยเทศบาลนครนครราชสีมาได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ , การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่
พร้อมกันนี้ ขอฝากความห่วงใยมาถึงประชาชนที่ฝ่าฝืนลอดไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่ต่างอำเภอด้วย และได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการไปในแนวทางเดียวกัน โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และขอเน้นย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนว่า “กฎจราจร” มีขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน จึงขอให้ร่วมกันเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม