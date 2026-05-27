สภาอุตฯท่องเที่ยวประจวบฯ เดินหน้าผลักดัน “เที่ยวบินข้ามภูมิภาค” เชื่อมเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทย

ประจวบคีรีขันธ์ - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจวบฯ เดินหน้าผลักดัน “เที่ยวบินข้ามภูมิภาค” เชื่อมเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทย ชูเส้นทาง หัวหิน–เชียงใหม่ หัวหิน–อีสาน และหัวหิน–ภาคใต้ หวังดันหัวหินสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย กระจายรายได้สู่เมืองรอง พร้อมหนุนไทยสู่ Aviation Hub ในอนาคต
วันนี้( 27 พ.ค.) ดร.สมชาย กระแจะเจิม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึงแนวคิดสำคัญในการผลักดัน “เที่ยวบินข้ามภูมิภาค” เพื่อเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะเส้นทาง หัวหิน–เชียงใหม่ หัวหิน–ภาคอีสาน และหัวหิน–ภาคใต้ เพื่อยกระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร และสร้างการกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวรองอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินให้รองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการผลักดันเส้นทางบินข้ามภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันยังได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่–หัวหิน ที่มีศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูง
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดเชื่อมโยงการเดินทางแบบ “Air–Rail–Sea Connectivity” หรือการเดินทางเชื่อมต่อทางอากาศ ทางราง และทางทะเล เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น เส้นทาง เชียงใหม่–หัวหิน–ชุมพร–เกาะเต่า–เกาะพะงัน–เกาะสมุย ซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการพักค้างของนักท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่หลายจังหวัด และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดร.สมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub หรือศูนย์กลางการบินของภูมิภาค พร้อมผลักดันหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นประตูการท่องเที่ยวสำคัญของฝั่งอ่าวไทยในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป