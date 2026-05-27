CIB ผนึก สสส.-เทศบาลหัวหิน อบรมผู้สูงอายุ-ผู้นำชุมชน รับมือภัยออนไลน์ เสริมภูมิคุ้มกันไซเบอร์

ประจวบคีรีขันธ์ - ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ สสส. และเทศบาลนครหัวหิน จัดอบรมเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และ อสม. กว่า 250 คน หวังสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ในชุมชน หลังสถิติคดีออนไลน์พุ่งกว่า 3.4 แสนคดี ความเสียหายทะลุ 2.6 หมื่นล้านบาท
วันนี้(27 พ.ค.) พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหัวหน้าทีมสื่อสารองค์กร ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์ผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ที่เทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และสมาชิก อสม. เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลนครหัวหิน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน
ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ วิธีป้องกันการถูกหลอกลวง การรับมือกับสแกมเมอร์ รวมถึงแนวทางป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมผลักดันให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและเผยแพร่ความรู้สู่คนในครอบครัวและชุมชน
พ.ต.อ.เนติ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 18 มกราคม 2569 มีคดีออนไลน์เกิดขึ้นมากถึง 341,539 เรื่อง หรือเฉลี่ย 888 เรื่องต่อวัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 26,100 ล้านบาท
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพออนไลน์
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนตกเป็นเหยื่อ ถูกดูดเงิน หรือถูกหลอกให้โอนเงิน ขอให้ตั้งสติ เก็บหลักฐาน และรีบแจ้งสายด่วน 1441 ทันที หรือแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือและติดตามผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป