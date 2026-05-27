ชัยนาทเตรียมจัดงาน “วันอัฏฐมีบูชารำลึก” สืบสานพุทธศาสนา กระตุ้นท่องเที่ยววิถีชุมชน

ชัยนาท- เตรียมจัดงาน “วันอัฏฐมีบูชารำลึก และกิจกรรมส่งเสริมวิถีท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ระหว่าง 6-8 มิ.ย.นี้ ที่วัดสรรพยาวัฒนาราม อ.สรรพยา ชูไฮไลท์พิธีอัฏฐมีบูชา การแสดงแสง สี เสียงสุดอลังการ พร้อมตลาดชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และคอนเสิร์ต หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
วันนี้ (27 พ.ค.) นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พระมหาสมศักดิ์ สกฺกธีโร เจ้าอาวาสวัดสรรพยาวัฒนาราม นางลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ นายอำเภอสรรพยา และนางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วันอัฏฐมีบูชารำลึก และกิจกรรมส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2569” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2569 ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม ที่วัดสรรพยาวัฒนาราม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
นายวิษณุ กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับ “วันอัฏฐมีบูชา” ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่จัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน เพื่อรำลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เมืองกุสินารา ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพียง 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดใหม่สุคนธาราม จังหวัดนครปฐม และวัดสรรพยาวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท
โดยวัดสรรพยาวัฒนาราม มีพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพประดิษฐานอยู่ภายในวิหารน้อย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานและเป็นพระพุทธรูปที่หาชมได้ยากในประเทศไทย
ภายในงานตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ตลาดวิถีชีวิตชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดชัยนาท การประกวดทำอาหารพื้นถิ่น “ห่อหมกปลาสวาย” การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสด นิทรรศการวันอัฏฐมีบูชาและวิถีชีวิตชุมชนเมืองสรรพยา การแสดงโขนตอน “นารายณ์ปราบนนทก” จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง การแสดงลิเกคณะ “ทองหยอด ลูกนารายณ์” รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “พี่สะเดิด”
ไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 คือพิธีสวดพระอภิธรรมและเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “อัฏฐมีบูชา มหาปรินิพพาน” สุดยิ่งใหญ่ตระการตา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีวางดอกมณฑารพถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรำลึกและถวายเป็นพุทธบูชา
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชม “โรงพักเก่าสรรพยา ร.ศ.120” อาคารเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยนาทที่เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทตั้งเป้าหมายใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “อัฏฐมีบูชารำลึก จังหวัดชัยนาท”