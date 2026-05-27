กระบะพุ่งข้ามเลนประสานงาพ่วง 18 ล้อบนถนนอยุธยา-เสนา คนขับติดคาซากเสียชีวิต

พระนครศรีอยุธยา – เกิดอุบัติเหตุสลด รถกระบะพุ่งข้ามเลนชนประสานงารถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ บริเวณถนนสายอยุธยา–เสนา ส่งผลให้คนขับรถกระบะเสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถ ขณะที่คนขับรถบรรทุกเผยเห็นรถกระบะขับสายก่อนเสียหลักพุ่งเข้ามาชนอย่างจัง
เมื่อเวลา 16.40 น. วันนี้ (27 พ.ค.) พ.ต.ท.ประมูล บุญชาลี รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพระขาว รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง บนถนนทางหลวงหมายเลข 3263 สายอยุธยา–เสนา บริเวณตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ จึงประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุบริเวณทางลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นถนน 2 เลนสวนทางกัน พบรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ สีขาว ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 70-6475 ปทุมธานี และทะเบียนตัวลูก 70-4842 ปทุมธานี สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนัก จอดอยู่ในลักษณะมุ่งหน้าไปทางอำเภอเสนา
ใกล้กันพบรถยนต์กระบะอีซูซุ ตอนเดียว สีขาว ดัดแปลงเป็นรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 3 ฒก 4344 กรุงเทพมหานคร สภาพพังยับเยินจากการชนประสานงา ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา ตรวจสอบเอกสารทราบชื่อคือ นายอนุราช อายุ 45 ปี ชาวตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จากการสอบถาม นายวีระศักดิ์ อายุ 27 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ให้การว่า ขณะขับรถลงมาจากสะพานมุ่งหน้าไปอำเภอเสนา เพื่อไปส่งขวดที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รถกระบะคันดังกล่าวได้ขับข้ามเลนเข้ามาในฝั่งของตนเองอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพุ่งชนประสานงาอย่างแรง
“ผมเห็นรถเขาขับส่ายไปทางซ้ายก่อน พอใกล้ถึงรถผมก็หักมาทางขวาแล้วชนเต็ม ๆ ถนนเป็นแบบ 2 เลนสวนกัน ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหักไปทางไหน” นายวีระศักดิ์ กล่าว
ขณะที่คนงานซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่า เห็นรถบรรทุกพ่วงขับลงมาจากสะพานพร้อมบีบแตรเตือนเสียงดัง แต่รถกระบะยังคงวิ่งเบี่ยงเข้าไปหารถพ่วง ก่อนพุ่งชนกันอย่างรุนแรง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญคนขับรถบรรทุกพ่วงไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ พร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตให้รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป