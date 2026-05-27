xs
xsm
sm
md
lg

อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี – ความคืบหน้าคดีอดีตภรรยาใช้อาวุธปืนยิงอดีตสามีได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ล่าสุดผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว ขณะที่ญาติระบุมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดสะสม

จากกรณี น.ส.ปุณยนุช อายุ 41 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นายพรชัย อาจจินดา หรือ “เป้า” อายุ 42 ปี เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อดีตนักฟุตบอลชื่อดังของจังหวัดราชบุรี และเซียนพระชื่อดัง ซึ่งเป็นอดีตสามีที่เลิกรากันมาประมาณ 2 ปี แต่ยังมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาล จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณลานจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 น.ส.ปุณยนุช ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.โพหัก เพื่อขอมอบตัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติหมายจับ โดยมี นายภัทร เชวงวรกุล ปลัดอาวุโสอำเภอบางแพ ร่วมรับฟังการสอบปากคำในเบื้องต้นด้วยต

หลังการสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดราชบุรี พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว เบื้องต้นผู้ต้องหายังไม่ให้การใด ๆ เกี่ยวกับสาเหตุการก่อเหตุ

ด้าน พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผู้กำกับการ สภ.โพหัก เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุยังไม่พร้อมให้การ โดยญาติแจ้งว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดสะสม อีกทั้งยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแลจำนวน 2 คน จึงยังไม่ต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแพทย์อยู่ระหว่างผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บ และเตรียมจะเข้าไปสอบปากคำในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวก่อน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “พยายามฆ่าผู้อื่น” ส่วนการจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลจังหวัดราชบุรีต่อไป








อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า
อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า
อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า
อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า
อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า