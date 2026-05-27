อดีตภรรยาปืนดุยิงอดีตสามีเจ็บสาหัส ล่าสุดเข้ามอบตัว ตำรวจคัดค้านประกัน ญาติเผยป่วยซึมเศร้า

ราชบุรี – ความคืบหน้าคดีอดีตภรรยาใช้อาวุธปืนยิงอดีตสามีได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ล่าสุดผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว ขณะที่ญาติระบุมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดสะสม
จากกรณี น.ส.ปุณยนุช อายุ 41 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นายพรชัย อาจจินดา หรือ “เป้า” อายุ 42 ปี เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อดีตนักฟุตบอลชื่อดังของจังหวัดราชบุรี และเซียนพระชื่อดัง ซึ่งเป็นอดีตสามีที่เลิกรากันมาประมาณ 2 ปี แต่ยังมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาล จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณลานจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 น.ส.ปุณยนุช ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.โพหัก เพื่อขอมอบตัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อขออนุมัติหมายจับ โดยมี นายภัทร เชวงวรกุล ปลัดอาวุโสอำเภอบางแพ ร่วมรับฟังการสอบปากคำในเบื้องต้นด้วยต
หลังการสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดราชบุรี พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว เบื้องต้นผู้ต้องหายังไม่ให้การใด ๆ เกี่ยวกับสาเหตุการก่อเหตุ
ด้าน พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผู้กำกับการ สภ.โพหัก เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุยังไม่พร้อมให้การ โดยญาติแจ้งว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดสะสม อีกทั้งยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแลจำนวน 2 คน จึงยังไม่ต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแพทย์อยู่ระหว่างผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บ และเตรียมจะเข้าไปสอบปากคำในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “พยายามฆ่าผู้อื่น” ส่วนการจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลจังหวัดราชบุรีต่อไป