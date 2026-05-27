จับแล้วอดีตพระมารุตขโมย "ยอดพระเกศทองคำ" วัดหายโศก หนองคาย

หนองคาย-จับแล้วอดีตพระมารุต ต้องหาลักทรัพย์ยอดพระเกศทองคำ พระประธานวัดหายโศก เมืองหนองคาย หลังได้ประกันตัวคดีลักรถกระบะของวัด แล้วกลับไปอยู่บ้าน ตำรวจถือหมายจับรวบตัวส่งกลับเข้าห้องขังอีกรอบ
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันนี้ (27 พ.ค. 69) พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย,พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส.สภ.เมืองหนองคาย พร้อมด้วยชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย และ สภ.เฝ้าไร่ ได้นำหมายจับศาลจังหวัดหนองคาย ไปทำการจับกุมนายมารุต หรือ อดีตพระมารุต ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ในข้อหา ลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปที่สักการะบูชาของประชาชนโดยได้กระทำในวัดหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
จากนั้นควบคุมตัวกลับมายัง สภ.เมืองหนองคาย เข้าห้องควบคุมตัวทันที โดยระหว่างการจับกุมนายมารุต ไม่ได้ให้การใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนที่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย จะคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดหนองคายภายในวันศุกร์นี้
คดีนี้ เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 พ.ค.69 ทางวัดหายโศก ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย ได้สังเกตว่ายอดพระเกศาที่มีลักษณะเหมือนฝาผอบ (ผะ-อบ) ทำจากทองคำ บนยอดพระเกศ พระพุทธชินราชหายโศก องค์พระประธาน ความสูงรวมฐานประมาณ 6 เมตร อยู่ในลักษณะเอียง เมื่อปีนขึ้นไปดูก็พบว่าส่วนยอดหรือฝาผอบทองคำนั้นหายไป น้ำหนักทองประมาณ 2 บาท
หลังจากรับแจ้งความแล้วตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้นำทุกคนภายในวัดมาตรวจลายนิ้วมือและสอบปากคำ มีเพียงอดีตพระมารุตที่ไม่มา และในวันรุ่งขึ้นได้ขโมยรถยนต์กระบะของวัดไปจอดไว้ที่ บขส.หนองคาย ซื้อตั๋วรถโดยสารไปยังนครราชสีมา และตำรวจภูธรภาค 3 ได้จับกุมตัวในพื้นที่ อ.สีคิ้ว คุมตัวลาสิกขา และตำรวจเมืองหนองคายคุมตัวกลับมาสอบสวน
โดยฝากขังต่อศาลจังหวัดหนองคายในข้อหาลักทรัพย์ (รถกระบะ) ภายหลังได้ประกันตัว และเดินทางกลับบ้านที่ อ.เฝ้าไร่
ต่อมา ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนมั่นใจว่า นายมารุต เป็นผู้ก่อเหตุลักยอดพระเกศทองคำไป จึงได้ขอหมายจับจากศาลจังหวัดหนองคาย
และเมื่อได้หมายจับในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. วันนี้ ก็ประสานตำรวจ สภ.เฝ้าไร่ ทำการจับกุมนายมารุตได้ที่บ้านทันที โดยไม่มีท่าทีขัดขืน แต่ไม่ยอมให้การใด ๆ ส่วนทองคำนั้น ได้ถูกขายและถูกหลอมไปแล้ว.