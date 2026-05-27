อบจ.ฉะเชิงเทรา เตรียมปรับสภาพสถานีขนส่งร้างสู่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนพนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา- นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา นำคณะสำรวจสภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารพนมสารคามที่อยุ่ในสภาพร้างมานานหลายปี หลังชาวบ้านในพื้นที่ไม่เข้าใช้บริการเหตุตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหลาย กม. เร่งหาแนวทางพัฒนาเป็นฟิตเน็ตเซ็นเตอร์ หรือศูนย์บริการด้านสาธารณสุขชุมชน
วันนี้ (27 พ.ค.) นายกลยุทธ ฉายแสง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทีมบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำ อ.พนมสารคาม เพื่อตรวจ ดูสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างหลังไม่มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้บริการมานานหลายปี
เนื่องจากสถานีขนส่งแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากตลาดพนมสารคาม รวมทั้งย่านชุมชนเมืองหลายกิโลเมตร จึงทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทาง และยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปยืนรอรถโดยสารบริเวณใกล้สี่แยกพนมสารคามแทน จนทำ ปัจจุบันเหลือแค่เพียงเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการรถโดยสาร ที่จะต้องเข้ามาเทียบท่าและชำระค่าทำเนียมบริการของสถานีขนส่งในเส้นทางการเดินรถตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
นายกลยุทธ กล่าวว่าหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพขสถานีชขนส่งผู้โดยสารพนมสารคาม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการถ่ายโอนมาให้อยู่ในความดูแล ก็จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปหารือกับกรมการขนส่งทางบก ว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้เป็นอย่างอื่นได้อย่างไร
โดยในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวคิดที่จะใช้อาคารดังกล่าวเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุ หรืออาจใช้เป็นศูนย์บริการผู้ป่วยผู้มีภาวะพึ่งพิง หรือฟิตเน็ตเซ็นเตอร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะสนับสนุนให้มีในทุกอำเภอ
“ วันนี้มาสำรวจความพร้อมของสภาพพื้นที่ว่าเป็นเช่นไร และมีเนื้อที่เท่าใดเพื่อนำไปศึกษาและออกแบบการใช้งานที่เป็นประโยชน์กันอีกครั้ง”นายกลยุทธ กล่าว