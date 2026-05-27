ครอบครัว “นพอมรบดี” จัดพิธีรำลึก 20 ปี “กอบกุล นพอมรบดี” อดีต สส.ราชบุรี ท่ามกลางความอาลัยของชาวเมืองโอ่ง

ราชบุรี – ครอบครัว “นพอมรบดี” จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 20 ปี การเสียชีวิตของ “นางกอบกุล นพอมรบดี” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัย โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมือง ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมากร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและผลงานที่สร้างไว้ให้กับชาวราชบุรี
วันนี้ ( 27 พ.ค.) ที่ศาลาวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 20 ปี การเสียชีวิตของนางกอบกุล นพอมรบดี อดีต สส.ราชบุรี เขต 1 โดยมี นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 นายชินโชติ นพอมรบดี และ น.ส.กรณิต นพอมรบดี ร่วมพิธีทางศาสนา
ภายในพิธีมี พระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศล ขณะเดียวกันมี นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจากหลายพื้นที่ เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความระลึกถึงและความผูกพันที่ชาวราชบุรียังคงมีต่ออดีต สส.กอบกุล แม้เวลาจะผ่านมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม
สำหรับ นางกอบกุล นพอมรบดี เริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ก่อนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 โดยเป็นนักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนและทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกลอบยิง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549
แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าสองทศวรรษ แต่ชื่อของ “กอบกุล นพอมรบดี” ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวราชบุรี โดยภายในงานครอบครัวนพอมรบดี ยังได้จัดอาหาร เครื่องดื่ม และมอบข้าวสารให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน เพื่อแทนคำขอบคุณและสืบสานปณิธานการทำงานเพื่อประชาชนตามรอยอดีต สส.หญิงคนสำคัญของจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง