เพื่อความปลอดภัย! อค-ปส.มอบงบซ่อมแซมสนามเด็กเล่น รร.หนองบัวดีหมีที่ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อค-ปส. มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3) จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานและเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วันนี้( 27 พ.ค.) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย นายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (ช.อค-ปส.(สฟ)) นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นถนอ-ปส.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ร่วมกับฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) โดย น.ส.ปนิษฐา โฉลกพันธ์รัตน์ วิศวกรระดับ 8 กองควบคุมระบบ จัดกิจกรรมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีนางบุษกร หวานเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3) เป็นผู้รับมอบ และพันเอกสมคิด สังกะคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและบอร์ดนิทรรศการ โดย นายภูมิพันธ์ จารุภูมิ วิทยากรระดับ 8 กองบริหารความสัมพันธ์เครือข่ายการสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและภารกิจหน้าที่ กฟผ. รวมถึงจัดกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล
กิจกรรมมอบงบประมาณฯดังกล่าว นอกจากเป็นการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับในการดำเนินงานของโครงการฯต่อไป