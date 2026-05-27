ดันแลนด์มาร์คใหม่ “เบิร์ดพาราไดซ์เอ็กซ์ตรีม” กีฬาโดดร่มกระตุ้นท่องเที่ยวกลุ่มสนุก

สกลนคร-เปิดแล้ว “เบิร์ดพาราไดซ์ แอร์ปาร์ค แอนด์ ดรอปโซน” ศูนย์กลางกีฬากระโดดร่มแห่งใหม่ในภาคอีสาน ชูเป็นแลนด์มาร์คใหม่ตอบโจทย์ผู้รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างครบวงจร วางเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
จังหวัดสกลนคร พร้อมยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เปิดตัว “เบิร์ดพาราไดซ์ แอร์ปาร์ค แอนด์ ดรอปโซน” (Bird Paradise Airpark & Dropzone) ณ บ้านดอนย่านาง ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน ในฐานะศูนย์กลางกีฬากระโดดร่มแห่งภาคอีสาน ที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ยุคนธร ลิ้มพาณิชย์ หรือ พี่เบิร์ด เจ้าของสถานประกอบการ เบิร์ดพาราไดซ์ แอร์ปาร์ค แอนด์ ดรอปโซน เปิดเผยถึงการจัดตั้ง เบิร์ดพาราไดซ์ แอร์ปาร์ค แอนด์ ดรอปโซน ว่าต้องการให้เป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ผู้รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างครบวงจร โดยเน้นย้ำถึงการใช้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกมาเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการ
Bird Paradise เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น Drop Zone สำหรับกีฬากระโดดร่มอย่างแท้จริง ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ (Fun Jumper) และผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง โดยใช้มาตรฐานการฝึกสอนของ USPA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ
นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คด้านความตื่นเต้นแล้ว ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถาบันฝึกสอน (Training Center) ที่สามารถรองรับความต้องการได้หลากหลายรูปแบบ กีฬาชนิดนี้แบ่งเป็นสองสายหลัก คือเป็นงานอดิเรก (Hobby) และเป็นอาชีพ ที่นี่เราจึงเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬา ครูฝึก หรือ Instructor ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้
“การเปิดตัวของเบิร์ดพาราไดซ์ แอร์ปาร์ค ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมกีฬากระโดดร่ม แต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน เนื่องจากหลักสูตรการฝึกสอนต้องใช้เวลา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องพำนักและจับจ่ายใช้สอยในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นโดยตรง” ยุคนธร กล่าว
ยุคนธร ได้ให้ข้อมูลถึงแผนความร่วมมือกับกลุ่มจังหวัด "สนุก" (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ว่าได้เตรียมจัดเทศกาล 'สนุก สกาย เฟสติวัล' (Sanook Sky Festival) ในช่วงเทศกาลวันพ่อ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของภาคอีสาน ผ่านกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมระดับสากล ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สกลนคร เป็นจุดหมายปลายทางที่ครบเครื่อง ทั้งการท่องเที่ยวและกีฬา
การผนึกกำลังทั้งจากภาคเอกชนและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าสกลนครมีความพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับมือใหม่ที่อยากเปิดประสบการณ์อยากกระโดดร่มกับครูฝึก (ร่ม 1 ใบ นักกระโดด 2 คน ) สามารถมาลองเล่นดูก่อน หรือผู้ที่ชำนาญแล้วอยากมาผักผ่อนกระโดดร่ม เพื่อสันทนาการก็แวะเวียนมาได้เช่นกัน เบิร์ดพาราไดซ์ แอร์ปาร์ค มีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการ ชมวิวธรรมชาติชายทุ่ง บรรยากาศเครื่องบินขึ้นลง สนใจได้ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร ยุคนธร 099-1469225