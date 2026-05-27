ศุลกากรนครพนมยึดปลิงทะเลลูกบอลแห้งกว่าพันกิโลลอบส่งออก

นครพนม-ศุลกากรนครพนม ยึดปลิงทะเลลูกบอลแห้ง กว่า 1,100 กิโลฯ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ซุกรถโดยสารประจำทาง เตรียมลอบส่งออกทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 คาดส่งขายไปจีน เวียดนาม ปรุงเป็นเมนูชูกำลัง ตกกิโลกรัมละกว่า 3,000 – 5,000 บาท พบข้อมูลเพิ่งตรวจยึดเป็นครั้งแรก
วันนี้( 27 พ.ค.) ที่ด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 นครพนม – คำม่วน นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม แถลงข่าวผลตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยภายในช่องเก็บสัมภาระผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ เตรียมเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 นครพนม -คำม่วน ตรวจ พบปลิงทะเลลูกบอลแห้ง บรรจุอยู่ในกระสอบสีขาวปิดสนิท จำนวน 38 กระสอบ น้ำหนักรวม 1,120 กิโลกรัม มูลค่าของกลางประมาณ 5.6 แสนบาท แต่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ
จึงยึดเป็นของกลางมาตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการสำแดงเท็จสินค้าต้องห้าม โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ความผิดฐานส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และความผิดฐานส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เร่งขยายผลหาผู้กระทำผิดมาสอบสวนดำเนินคดี
ทั้งนี้จาการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ปลิงทะเลลูกบอลแห้ง ส่วนใหญ่หาง่ายในทะเลไทย เป็นที่นิยมของตลาดจีน เวียดนาม นำไปปรุงเป็นยาชูกำลัง มีราคาซื้อขาย ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่ขนาดความต้องการของตลาด ทำให้มีขบวนการลักลอบส่งออกขายตามแนวชายแดน ไปส่งขายที่จีน เวียดนาม โดยการลักลอบส่งออก เพราะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร
อีกทั้งเป็นสินค้าสัตว์ต้องห้าม ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจับกุม พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบสกัดกั้น ตามพื้นที่จังหวัดชายแดน เพราะมีมูลค่าสูงเชื่อว่าจะมีการลักลอบส่งออกต่อเนื่อง