ทุบให้เรียบ-บึ้มให้ราบ! พม่าลุยทำลายตึกสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่-ระเบิดอาคารเคเคปาร์กอีกระลอก

ชายแดนแม่สอด - ทหารเมียนมาร่วมกับกองทัพกะเหรี่ยงเปิดปฏิบัติการทำลายตึกสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่ ตั้งเป้าทุบทิ้งให้ราบวันละ 2 จุด พร้อมเริ่มวางระเบิดบึ้มตึกเคเคปาร์กด้านทิศใต้เมียวดีอีกระลอก หลังหยุดมานาน ท่ามกลางกระแสข่าวทหารใต้สังกัด “หม่องชิตตู่” คุ้มกันเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ย้ายฐานเข้าชั้นในเมียนมา
วันนี้ (27 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก ว่า ทหารเมียนมา กองพลทหารราบเบาที่ 22 ได้ร่วมกับทหารกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ (เคเอ็นเอ) ใช้รถแบ็กโฮ จำนวน 2 คัน เข้าปฏิบัติการทำลายอาคารสแกมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขตชเวโก๊กโก่ ตรงข้ามบ้านวังแก้ว ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และตรงข้ามบ้านวังผา ตำบลขเนจื้อ อ.แม่ระมาด
โดยฝ่ายทหารเมียนมามีเป้าหมายทุบทำลายตึกให้สิ้นซาก เพื่อไม่ให้กลับมาใช้ได้อีก วันละ 2 แห่ง
ส่วนเคเคปาร์ก ด้านใต้ อ.เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามตำบลแม่กุ อ.แม่สอด ทางฝ่ายทหารเมียนมาได้ใช้ระเบิดทำลายอาคารสแกมเมอร์ต่อ หลังหยุดการระเบิดทำลายได้หยุดเงียบไปนานร่วม 2 เดือนแล้ว กระทั่งขณะนี้กลับมาปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง
ล่าสุดยังไม่มีการต่อต้านจากฝ่ายกะเหรี่ยงที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่สแกมเมอร์แต่อย่างใด นอกจากนี้มีข่าวแจ้งว่าขบวนการสแกมเมอร์ได้ย้ายฐานการปฏิบัติการเข้าไปด้านในเมียนมา หรือลึกจากชายแดนเข้าไปอีกมาก เพื่อไม่ให้มีคนเห็น และมีบางกลุ่มย้ายไปทางด้านตรงข้าม อ.ท่าสองยาง โดยมีทหารกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติที่นำโดยพลตรี หม่องชิตตู่ คอยคุ้มกันอยู่