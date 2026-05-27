ตำรวจชลบุรีขยายผลรวบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ยึดยาบ้ากว่า 6พันเม็ด ไอซ์กว่า 300 กรัม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ​ตำรวจชลบุรีขยายผลรวบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ ยึดยาบ้ากว่า 6พันเม็ด ไอซ์กว่า 300 กรัม อ้างต้องการเอาเงินใช้หนี้

วันนี้ (27 พ.ค.)  นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ชลบุรี พร้อมด้วย นายอิศรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าฯ ชลบุรี, พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี และ พ.ต.อ.สมชาย ทิวงษา ผกก.สภ.เมืองชลบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด สภ.เมืองชลบุรี ได้ร่วมกันแถลงผลจับกุม น.ส.น้ำผึ้ง หรือออย มาลา อายุ 31 ปี เอเยนต์ค้ายาเสพติดพร้อมกลางยาบ้า 6,020 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 318.09 กรัม​ 

การจับกุม​ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี ได้รับแจ้งจากสายลับว่า น.ส.น้ำผึ้ง หรือออย มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านพักเลขที่ 56/4 ม. 2 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี 

พบยาบ้า  20 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักประมาณ 13 กรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผล กระทั่งทราบว่า ยังมียาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้ค้ายาเสพติดส่งพิกัดให้ผู้ต้องหาไปรับ


และจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดเพิ่มเติม พบยาบ้าอีก 6,000 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ซุกซ่อนอยู่ริมถนน ตรวจปัสสาวะผู้ต้องหายังพบสารเสพติดในร่างกาย อ้างต้องการหาเงืนใช้หนี้

 เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย








