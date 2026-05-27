ตำรวจชลบุรีขยายผลรวบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ยึดยาบ้ากว่า 6พันเม็ด ไอซ์กว่า 300 กรัม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจชลบุรีขยายผลรวบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ ยึดยาบ้ากว่า 6พันเม็ด ไอซ์กว่า 300 กรัม อ้างต้องการเอาเงินใช้หนี้
วันนี้ (27 พ.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอิศรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าฯ ชลบุรี, พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี และ พ.ต.อ.สมชาย ทิวงษา ผกก.สภ.เมืองชลบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด สภ.เมืองชลบุรี ได้ร่วมกันแถลงผลจับกุม น.ส.น้ำผึ้ง หรือออย มาลา อายุ 31 ปี เอเยนต์ค้ายาเสพติดพร้อมกลางยาบ้า 6,020 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 318.09 กรัม
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี ได้รับแจ้งจากสายลับว่า น.ส.น้ำผึ้ง หรือออย มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านพักเลขที่ 56/4 ม. 2 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี
พบยาบ้า 20 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักประมาณ 13 กรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผล กระทั่งทราบว่า ยังมียาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้ค้ายาเสพติดส่งพิกัดให้ผู้ต้องหาไปรับ
และจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดเพิ่มเติม พบยาบ้าอีก 6,000 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ซุกซ่อนอยู่ริมถนน ตรวจปัสสาวะผู้ต้องหายังพบสารเสพติดในร่างกาย อ้างต้องการหาเงืนใช้หนี้
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย