ถามถึงเนปิดอว์!ขุดลอกน้ำสายยังค้างเติ่ง พม่าไม่ยอมขุดเสี่ยงน้ำหลากทะลักซ้ำ

เชียงราย – แผนขุดลอกน้ำสายสู้น้ำท่วม ไม่คืบ..ท้องถิ่น-จังหวัด-กรมกิจการชายแดนทหาร ทวงถามทุกเวทียันเนปิดอว์ พม่ายังไม่ยอมลงมือขุด ทั้งที่เข้าฝน-เสี่ยงน้ำหลากทะลักซ้ำ เผยวันนี้ฝั่งไทยได้แต่ซ่อมบิ๊กแบ็ค หวังอุดรูรั่วให้ได้มาที่สุด
วันนี้ (27 พ.ค.) ทหารช่าง กองพลพัฒนาที่ 3 รวมทั้งชุดช่างจิตอาสาหน่วยทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 แลศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ยังคงระดมกำลังซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวและกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา ระยะทางประมาณ 12.8กิโลเมตร
หลังสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2568 กระทั่งปัจจุบันมีการชำรุดหลายจุด จนเกรงกันว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากและปริมาณน้ำสายมากจะทะลักล้นเข้าท่วมชุมชนชายแดนเหมือนปลายปี 2567 ได้
นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย เปิดเผยว่าแม่น้ำสายเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ ดังนั้นการจะดำเนินการใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา หรือ JCR หรือคณะอนุกรรมการ JCR ก่อน ซึ่งหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2567 ทั้งไทยและเมียนมาได้ตกลงให้แต่ละฝ่ายสร้างพนังป้องกันน้ำท่วม โดยเมียนมาจะขุดลอกในส่วนของแม่น้ำสาย ส่วนไทยขุดลอกแม่น้ำรวกไปจนถึงแม่น้ำโขง
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการขุดลอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ตามข้อตกลงไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค.2568 ระบุว่าทางการเมียนมาจะเป็นฝ่ายขุดแม่น้ำสายเองแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ
“ตามที่พี่น้องชาวอำเภอแม่สายกังวลว่าทำไมแม่น้ำสายยังไม่ขุดลอก ต้องเรียนว่า แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ การจะดำเนินการใดๆ ต้องให้ทั้ง 2 ประเทศให้ความยินยอมหรือเห็นชอบ ไทยเองเคยขอขุดลอกยาวตั้งแต่แม่น้ำสายไปจนถึงแม่น้ำรวก แต่ทางเมียนมาไม่ยอม ขณะที่จังหวัดเชียงราย ก็ได้ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก ขอให้เร่งรัดขุดลอกให้ทันหน้าฝนนี้ ทางฝ่ายกรมกิจการชายแดนทหารก็ประสานไปถึงกรุงเนปิดอว์เพื่อแจ้งให้ทางการเมียนมาเร่งรัดแล้วด้วย"
นายวรายุทธ กล่าวอีกว่าในส่วนของประเทศไทยเรานอกจากจะซ่อมแซมจุดต่่างๆ ดังกล่าวยังมีการดำเนินการกับอาคารริมน้ำซึ่งกีดขวางทางน้ำ ปัจจุบันมีอาคารจำนวน 14 จุด ซึ่งได้มีการเจรจากับประชาชนและยินยอมให้รื้อถอนแล้วแต่ยังอยู่ในระเบียบขั้นตอนของกรมธนารักษ นอกจากนี้ประชาชนยังขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้หาที่อยู่ใหม่ให้และมีการเยียวยาชดเชยให้ด้วย
ทั้งนี้ไทยและเมียนมาได้ตกลงปักปันเขตแดนแม่น้ำสายโดยใช้ร่องน้ำลึกปี 2530-2531 โดยมีบันทึกข้อตกลงในเดือน มี.ค. 2535 ว่าแม้แม่น้ำสายจะไหลเปลี่ยนทิศไปทางใดก็จะยังคงใช้แนวร่องน้ำลึกเมื่อปี 2530-2531 การขุดลอกจึงไม่มีปัญหาต่อเส้นเขตแดนแน่นอน
แต่หลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2567 ประเทศไทยและเมียนมาตกลงให้มีการขุดลอกแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ซึ่งไหลต่อกันไปลงที่แม่น้ำโขงชายแดนไทย-เมียนมา-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยตกลงให้ทางการเมียนมาขุดลอกแม่น้ำสายระยะทาง 12.8 กิโลเมตร ส่วนประเทศไทยขุดลอกแม่น้ำรวก ที่ผ่านมาในการประชุมทั้งระดับท้องถิ่นและระหว่างรัฐ ทางการไทยได้สอบถามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและทางการ จ.ท่าขี้เหล็ก รับว่าจะขุดลอกให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.2569 มีการนำรถแบคโฮทำการขุดตักแต่จนถึงปลายเดือน พ.ค.2569 นี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด.