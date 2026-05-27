“วีระ” ชี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ประชาชนเอาชนะองค์กรอิสระ หลังศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี 2 อดีต ป.ป.ช.ฐานปกปิดข้อมูลนาฬิกาบิ๊กป้อม

สระบุรี - “คดีประวัติศาสตร์” ศาลทุจริตฯ สั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา 2 อดีตบิ๊ก ป.ป.ช. ปมปกปิดสำนวนนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” ด้าน “วีระ สมความคิด” ชี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเอาชนะองค์กรอิสระได้สำเร็จ พร้อมสู้ต่อหากจำเลยยื่นอุทธรณ์
วันนี้( 27 พ.ค.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีการอ่านคำพิพากษาคดีสำคัญ ซึ่ง นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตและกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
คดีดังกล่าวมีที่มาจากกรณี ป.ป.ช. มีมติปกปิดและส่งมอบเอกสารผลไต่สวนคดีครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้เปิดเผยเอกสารรวม 3 รายการ
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่น นอกจากต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล จึงพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 157
โดยศาลสั่งจำคุกจำเลยที่ 3 และที่ 7 ได้แก่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และ สุภา ปิยะจิตติ คนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา อย่างไรก็ตาม ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว เพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์แล้ว
หลังฟังคำพิพากษา นายวีระ สมความคิด เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจที่กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา พร้อมระบุว่า นี่ถือเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ประชาชนทั่วไปสามารถฟ้องร้องและเอาชนะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้สำเร็จ
นายวีระ ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เดิมมีการยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องรวม 12 คน แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลยกฟ้องไป 8 คน เหลือจำเลย 4 คน โดย 2 คนในจำนวนนี้ได้เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้มีการถอนฟ้อง เหลือจำเลยที่ถูกพิพากษาในวันนี้ 2 คน
ทั้งนี้ หากฝ่ายจำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ทีมกฎหมายของฝ่ายโจทก์ก็พร้อมต่อสู้คดีในทุกประเด็นต่อไป