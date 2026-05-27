สวนสัตว์ขอนแก่น ได้สมาชิกใหม่ “ลูกตัวกินมดยักษ์” ย้ำความสำเร็จเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่น เผยโฉม “ลูกตัวกินมดยักษ์” สมาชิกใหม่ นับเป็นลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์ขอนแก่น สะท้อนความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมเตรียมเปิดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตตั้งชื่อเร็วๆนี้
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เปิดเผยว่าขณะนี้สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ “ตัวกินมดยักษ์” ถือเป็นการเพาะขยายพันธุ์ลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรก และเป็นก้าวสำคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีตัวกินมดยักษ์รวมทั้งหมด 4 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 1 ตัว และลูกตัวล่าสุดอีก 1 ตัวที่ยังไม่สามารถระบุเพศได้
โดยพ่อพันธุ์ชื่อ “มุด” ได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และแม่พันธุ์ชื่อ “หนูเล็ก” ได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นได้ก่อสร้างส่วนจัดแสดงตัวกินมดยักษ์ขึ้นในปี 2567 เพื่อรองรับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงพฤติกรรมธรรมชาติและสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ
ภายในส่วนจัดแสดงมีการออกแบบพื้นดินนุ่มสำหรับให้สัตว์ขุดคุ้ยหาอาหาร มีจุดหลบซ่อนและพื้นที่พักผ่อน รวมถึงจัดทำรังปลวกเทียมเพื่อเป็นการ Feeding Enrichment และ Learning Zone กระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
จากการติดตามพฤติกรรม พบว่าตัวกินมดยักษ์มีการขุดหาอาหาร การสำรวจพื้นที่ และการเคลื่อนไหวภายในส่วนจัดแสดงเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดพฤติกรรมเฉื่อยนิ่งหรือเดินวนไปมา ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาวะโดยรวมที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์
ทั้งนี้สวนสัตว์ขอนแก่นยังมีการบริหารจัดการสัตว์ อย่างเหมาะสม โดยสลับการปล่อยตัวกินมดยักษ์ออกมาแสดงให้นักท่องเที่ยวชม หากวันใดปล่อยตัวผู้ ก็จะนำตัวเมียเข้าพักในคอกกัก และหากวันใดปล่อยตัวเมีย ก็จะนำตัวผู้เข้าพักในคอกกัก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลดความเครียดของสัตว์ โดยเฉพาะในช่วงเลี้ยงลูกอ่อน
นางทิพาวดี กล่าวต่อว่าเมื่อมีอายุครบ 1 เดือน ทีมสัตวแพทย์ของสวนสัตว์ขอนแก่นได้เข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่าลูกตัวกินมดยักษ์มีน้ำ 1.84 กิโลกรัม สูง 19 เซนติเมตร ลำตัวยาว 62 เซนติเมตร หัวยาว 15 เซนติเมตร หางยาว 17 เซนติเมตร รอบอก 24.5 เซนติเมตร รอบเอว 28 เซนติเมตร มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถกินนมได้ตามปกติ มีพัฒนาการที่ดี และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี สะท้อนถึงความพร้อมด้านการดูแลสัตว์ป่าและมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ขอนแก่น
จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่าลูกตัวกินมดยักษ์มีพัฒนาการที่น่ารัก โดยเริ่มปีนขึ้นไปเกาะบนหลังแม่ และจะลงมากินนมใต้ท้องแม่เมื่อหิว ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวกินมดยักษ์ โดยลูกจะอาศัยอยู่บนหลังแม่ไปจนถึงอายุประมาณ 8 เดือน ก่อนจะแยกตัวออกไปหากินเอง ตัวกินมดยักษ์ยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในอันดับ Xenarthra (เซนาร์ธรา) มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวยาว จมูกเรียวยาว หางฟูขนาดใหญ่ และมีลิ้นที่สามารถยืดได้ยาวกว่า 60 เซนติเมตร เพื่อใช้กินมดและปลวกเป็นอาหารหลัก
ตัวเต็มวัยมีความยาวลำตัวประมาณ 1.8 – 2.2 เมตร รวมหาง มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 25 – 40 กิโลกรัม ขนตามลำตัวมีสีเทาดำสลับขาวเป็นเอกลักษณ์ และมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่แข็งแรงสำหรับขุดรังมดและปลวก มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินา โดยฤดูผสมพันธุ์พบได้ตลอดทั้งปี แต่จะมากในช่วงฤดูฝน ระยะตั้งท้องประมาณ 180 – 190 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และลูกจะเกาะอยู่บนหลังแม่เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตตามธรรมชาติ ตัวกินมดยักษ์ยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ เนื่องจากช่วยควบคุมประชากรแมลงในธรรมชาติ
ขณะนี้แม่ตัวกินมดยักษ์และลูกน้อย ได้ออกมาเดินเล่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักแล้ว ท่ามกลางความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้รักสัตว์ที่เข้ามาถ่ายภาพและติดตามพัฒนาการของสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้สวนสัตว์ขอนแก่นเตรียมเปิดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตตั้งชื่อ “ลูกตัวกินมดยักษ์” ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กสวนสัตว์ขอนแก่น Khonkaen zoo เร็วๆนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมสัมผัสความน่ารักของสมาชิกใหม่ พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก โดยสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.