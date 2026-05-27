เปิดพิกัดวัดสวยจุดเช็กอินใหม่ “วัดแสงธรรมโพธิญาณ” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาผสมผสานพม่า

อ่างทอง – เปิดพิกัดวัดสวยจุดเช็กอินใหม่ “วัดแสงธรรมโพธิญาณ” อำเภอสามโก้ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาผสมผสานพม่าอย่างวิจิตรงดงาม ท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะสำหรับสายบุญเดินทางมาทำบุญ ไหว้พระ และปฏิบัติธรรม
วัดแสงธรรมโพธิญาณ ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและสายบุญ หลังกลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของจังหวัด ด้วยความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานศิลปะพม่า ที่มีความประณีตงดงามทั้งพระวิหารและเสนาสนะภายในวัด
ภายในวัดมีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น รายล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เหมาะแก่การเดินทางมาทำบุญ กราบไหว้ขอพร และปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปกรรมแบบล้านนาและพม่า ซึ่งมีการออกแบบลวดลายไม้แกะสลักและองค์ประกอบทางศิลป์อย่างสวยงาม
แม่ชี กุลจิรา วงศชยากร เปิดเผยว่า เดิมวัดแห่งนี้เป็นที่พักสงฆ์แสงธรรมโพธิญาณ หรือที่บางคนเรียกว่า “แสงธรรมส่องชีวิต” โดยได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเพื่อบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
นอกจากนี้ ภายในวัดยังมุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะ ส่งเสริมวิถีธรรมวิถีไทย และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลน รวมถึงการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสามโก้
ปัจจุบัน วัดแสงธรรมโพธิญาณ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาแห่งใหม่ของจังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับความศรัทธาจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปฏิบัติธรรมและความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว