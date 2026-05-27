รถบัสรับส่งพนักงานนิคมฯโรจนะ เสียหลักพลิกคว่ำขวางถนนสายเอเชีย เจ็บนับสิบราย

พระนครศรีอยุธยา – รถบัสรับส่งพนักงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เสียหลักพุ่งชนราวสะพานคลองทราย ก่อนพลิกคว่ำขวางถนนสายเอเชีย ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ส่งผลให้พนักงานและคนขับได้รับบาดเจ็บรวม 13 ราย การจราจรติดขัดสะสมยาวกว่า 5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงเปิดการจราจรได้ตามปกติ
วันนี้ (27 พ.ค.) พ.ต.ท.ไอศวรรย์ ปฐมสันติพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน รับแจ้งเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพลิกคว่ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บนถนนสายเอเชีย ขาล่องเข้ากรุงเทพมหานคร ช่วงสะพานคลองทราย หลักกิโลเมตรที่ 5 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถบัสรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 30-1769 พระนครศรีอยุธยา พลิกคว่ำตะแคงขวางอยู่บนช่องทางการจราจร 3 เลน ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 13 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 11 ราย รวมคนขับรถ เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่มีบาดแผลถลอกและอาการเคล็ดขัดยอกตามร่างกาย
จากการตรวจสอบสภาพรถพบบริเวณด้านหน้ามีร่องรอยพังเสียหายอย่างหนัก หลังรถเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานด้านขวา ก่อนพลิกคว่ำกลางถนน
สอบถาม นายสุดใจ อายุ 62 ปี คนขับรถบัส ให้การว่า หลังรับพนักงานจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 เพื่อไปส่งยังที่พัก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพาน รถเกิดเสียการควบคุม ตนพยายามประคองรถแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รถพุ่งชนราวสะพานก่อนพลิกคว่ำดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพในจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
ขณะที่อุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้การจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดสะสมยาวกว่า 5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่ เพื่อเร่งระบายการจราจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง