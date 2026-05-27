สุดปัง นศ.เทคนิคระยองไลฟ์ขายทุเรียนหมอนทองผ่านแพลตฟอร์ม'ติ๊กต๊อก' ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ระยอง- สุดปัง! นศ.เทคนิคระยอง ไลฟ์สดขายทุเรียนหมอนทองผ่านแพลตฟอร์ม'ติ๊กต๊อก' จนขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เผยสร้างโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริงแบบ Experiential Learning ซ้ำมีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าของกิจการ
วันนี้ ( 27 พ.ค.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce ได้ไลฟ์สดขายสินค้าพื้นถิ่น หรือพืชผลทางการเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม'ติ๊กต๊อก' ช่อง RYTC E-commerce เทคนิคระยอง' ซึ่งในครั้งนี้ได้นำทุเรียนหมอนทองระยอง ซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพขึ้นชื่อของจังหวัดออกขายจนได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เผยว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดประสบการณ์จริงจากการจัดการเรียนรู้แบบ Experiential Learning ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาพร้อมเสริมทักษะอาชีพ ทักษะดิจิทัล และทักษะผู้ประกอบการ ด้วยการจำลองบริษัท RYTC E-commerce Co.,Ltd. ขึ้นมา
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศ การบริหารร้านค้าออนไลน์ การทำบัญชีและการเงิน การจัดการเอกสารสำนักงานดิจิทัลไปจนถึงการวางแผนโลจิสติกส์ การจัดส่งสินค้า และการบริหารซัพพลายเชนครบวงจร รวมถึงการไลฟ์สดขายสินค้า การรับออเดอร์ การจัดทำบัญชี การแพ็กสินค้า และการประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เผยว่าทุกขั้นตอนคือประสบการณ์ตรงที่ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำงานเป็นทีม และเข้าใจระบบธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา โดยจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในกาาเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต
โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 6 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการสำนักงาน และสาขาวิชาดิจิทัลโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งแต่ละสาขาจะรับบทบาทเสมือนทำงานในบริษัทจริง และยังช่วยกระจายผลผลิตท้องถิ่นออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น