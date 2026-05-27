ทำเป็นอาชีพหลักหรืองานเสริมก็ได้! "เพาะพันธุ์ปลากัดขาย" รายได้ไม่น้อยเลย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อดีตหนุ่มโรงงานลาออกกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ล้มป่วยที่บ้านเกิดใน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ตัดสินใจทดลองเพาะเลี้ยงปลากัดขาย ศึกษาเทคนิควิธีการจากสื่อโซเชียล เริ่มแรกเจอปัญหาแต่ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ สามารถขายปลากัดทั้งพันธุ์สวยงามและพันธุ์นักสู้ได้เดือนละ 50,000 – 60,000 บาทเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายๆ พร้อมเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้คนที่สนใจเลี้ยงปลากัดเชิงพาณิชย์
“ปลากัด” สามารถเลี้ยงได้ทั้งเป็นปลาสวยงาม และ เลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรกเป็นเกมกีฬา “วิริน ปลากัดฟาร์ม” :ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหาด ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีนายเศกสุริยัณต์ อุดจัง หรือ เสก อายุ 45 ปีเป็นเจ้าของ ที่นี่เลี้ยงปลากัดสายพันธุ์ต่าง ๆ เพาะเลี้ยงในบ่อปูนสีเมน กว่า 160 บ่อ แต่ละบ่อมีปลากัดอยู่รวมกันหลายร้อยตัว กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดขาย สร้างรายได้ 50,000–60,000 บาท/เดือน
นายเศกสุริยัณต์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงปลากัดขายจนถึงปัจจุบันนี้ว่า เมื่อราว 20 ปีก่อน ตนเคยทำงานเป็นพนักงานโรงงานที่ จ.ชลบุรี ก่อนจะตัดสินใจลาออกมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดที่ อ.หนองเรือ เพื่อมาดูแลพ่อแม่ที่ล้มป่วย โดยได้มาทำงาน เป็นพนักงานขับรถฉุกเฉินอยู่นานหลายปี มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นตำราเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากัด จึงเกิดความหลงใหลและสนใจอยากเลี้ยง จึงตัดสินใจลาออกจากพนักงานขับรถฉุกเฉิน เพื่อสานฝันทำฟาร์มปลากัดอย่างเต็มตัว
โดยการนำเงินเก็บ จากการเป็นพนักงานขับรถฉุกเฉินมาลงทุนเพาะพันธุ์ปลากัด ศึกษาหาความรู้จากสื่อโซเชียลต่าง ๆ ลองผิดลองถูก เริ่มต้นด้วยการซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลากัดตามท้องตลาดมาเพาะเลี้ยง แต่ช่วงแรกมีอุปสรรคเกิดขึ้น ปลาที่เพาะเลี้ยงตาย จนกระทั่งลองใช้วิธีเพาะแบบปล่อยไว้ตามธรรมชาติ โดยใช้ผักตบชวาและหญ้าใส่ลงในบ่อ ผลปรากฏว่าปลารอดชีวิต แข็งแรง และสวยงามตามที่ตั้งใจ ปัจจุบันยึดอาชีพนี้เลี้ยงดูครอบครัวมากว่า 10 ปีแล้ว
นายเศกสุริยัณต์บอกอีกว่าสิ่งที่ฟาร์มของเขาแตกต่างจากฟาร์มเลี้ยงปลากัดที่อื่น ๆ คือ เป็นฟาร์มที่เลี้ยงระบบเปิด ลูกค้าที่มาซื้อปลากัดที่นี่สามารถเดินลงไปที่บ่อเลี้ยง แล้วใช้สวิงเลือกตักเอาปลาตัวที่ตนเองต้องการได้เลย เลือกได้ทุกขนาด ทุกลาย ทุกสี ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมีย ก็เลือกซื้อได้โดยไม่จำกัดจำนวน เพราะทางฟาร์มมีแนวคิดว่า ลูกค้าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน หากลูกค้าได้เลือกปลาสีหรือลวดลายที่ตนเองชื่นชอบ ก็จะทำให้ลูกค้ามีความสุขเมื่อได้ปลาที่ถูกใจกลับไปเลี้ยง ซึ่งปลากัดที่นี่ราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 50 บาทเท่านั้น
“วริน ปลากัดฟาร์ม” เพาะเลี้ยงปลากัด 2 สายหลัก ได้แก่ สายกัดหรือสายนักสู้ และสายสวยงาม เช่น แฟนซี มัลติคัลเลอร์ อวตาร ลายธงชาติ ซึ่งลายธงชาติที่ฟอร์มสวยๆ จะมีราคาตั้งแต่ 100 – 300 บาท โดยเน้นการคัดสายพันธุ์ให้มีลักษณะเด่น สีสวย แข็งแรง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ส่วนรายได้ในช่วงฤดูกาลขายดี คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ฟาร์มสามารถสร้างรายได้สูงสุดถึงวันละ 2,000 บาท หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 60,000 บาท ทำให้มีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่ประมาณ 300,000 - 500,000 บาท ส่วนในช่วงเดือนอื่นๆ มีรายได้วันละ 500 – 600 บาท นอกจากปลากัดแล้ว ที่นี่ยังมีอาหารปลากัด ไรแดง และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงปลากัดไว้จำหน่ายแบบครบวงจร
สำหรับผู้ที่สนใจอยากนำปลากัดไปเลี้ยง หรือ ต้องการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง สามารถเดินทางไปที่ “วรินปลากัดฟาร์ม” ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหาด ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น หรือสั่งซื้อหรือติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “วรินปลากัดฟาร์ม” 085-2427586