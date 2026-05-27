(คลิป)ครั้งแรกของโลก! แพทย์มช. ใช้หุ่นยนต์ "Hugo" ผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิต ปลูกถ่ายผู้ป่วย 2 รายแรกของไทยสำเร็จ

เชียงใหม่ - แพทย์มช. ประสบความสำเร็จใช้หุ่นยนต์ "Hugo" ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิต ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย 2 รายแรกของไทย ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ แถมใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบ 100 เคส ทั้งศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน รวมถึงลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมเด็ก
เวลา 10.00 น.วันนี้ (27 พ.ค.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญให้วงการศัลยกรรมระดับสากล โดยทีมศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบ Hugo (Hugo Robotic-Assisted Surgery) ในการผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคที่มีชีวิต เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วย
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการใช้หุ่นยนต์ระบบนี้กับผู้บริจาคมีชีวิต และนับเป็น 2 รายแรกของประเทศไทยที่มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับในลักษณะดังกล่าว โดยประสบความสำเร็จในการรักษาทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่
สำหรับเคสประวัติศาสตร์ทั้งสองรายนั้น รายแรกเป็นการผ่าตัดตับจากมารดาวัย 40 ปี เพื่อช่วยชีวิตลูกสาววัย 9 ปี ที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดจนพัฒนาเป็นตับแข็งและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ส่วนรายที่สองเป็นบุตรสาววัย 27 ปี บริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบิดาวัย 61 ปี ที่มีภาวะตับแข็งร่วมกับมะเร็งตับ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคมีชีวิตในผู้ใหญ่รายแรกของไทยด้วย
ปัจจุบันผู้บริจาคและผู้รับการปลูกถ่ายทั้งสองคู่ปลอดภัย ฟื้นตัวได้ดี และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์สหวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทีมศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเปิดเผยว่า การผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นหัตถการที่ต้องเน้นความปลอดภัยของผู้บริจาคเป็นอันดับแรก ซึ่งระบบหุ่นยนต์ Hugo ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำงานได้ละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากมีระบบภาพ 3 มิติมีความละเอียดสูง และมีแขนกลที่นิ่ง ขยับได้หลายทิศทางคล้ายข้อมือมนุษย์ จึงสามารถเลาะแยกเนื้อเยื่อและเส้นเลือดสำคัญขนาดเล็กในพื้นที่แคบและลึกได้อย่างนุ่มนวล ช่วยรักษาโครงสร้างสำคัญและเนื้อตับของผู้บริจาคไว้ได้มากที่สุด
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบ 100 เคส ซึ่งครอบคลุมการรักษาในหลายสาขาโรค โดยสถิติการผ่าตัดสูงสุดเป็นกลุ่มศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รองลงมาคือศัลยกรรมตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน รวมถึงศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมเด็ก นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมแพทย์ไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับวงการแพทย์สู่สากลอย่างยั่งยืน