BSRC ผนึกกรมเจ้าท่า จัดอบรมรับมือน้ำมันรั่วไหล เตรียมพร้อมฝึกแผนระดับชาติครั้งที่ 15

ศูนย์ข่าวศรีราชา - บางจาก ศรีราชา ร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรม “การตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล และระบบบัญชาการเหตุการณ์” เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ย้ำความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน เสริมศักยภาพรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (27 พ.ค.) นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล และระบบบัญชาการเหตุการณ์” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม
นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และทักษะของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางน้ำ ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การรั่วไหลของน้ำมันและเคมีภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกซ้อมจากสถานการณ์จำลอง รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษทางน้ำของประเทศ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งจากเรือ การขนถ่ายน้ำมันจากทุ่นรับน้ำมัน รวมถึงกิจกรรมบริเวณท่าเรือ ดังนั้นทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ขอบคุณ บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดอบรม รวมถึงขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับความพร้อมของประเทศในการรับมือสถานการณ์มลพิษทางน้ำในอนาคต
ด้าน นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านการป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์มลพิษทางน้ำ ทั้งด้านองค์ความรู้ ระบบบริหารจัดการ และการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามมาตรฐานสากล
พร้อมระบุว่า BSRC ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่าเรือและการเตรียมความพร้อมด้านการตอบโต้เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ซึ่งต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่เหมาะสม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
“การฝึกอบรมตลอด 3 วันนี้ จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงสร้างความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์ หรือ ICS เพื่อเสริมสร้างทักษะในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น” นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล กล่าว