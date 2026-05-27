(คลิป)เสียหายยับ! เพลิงไหม้ รง.กัญชา ในเขตอุตฯสุรนารี ระดมฉีดน้ำสกัดกว่า 2 ชม. จึงระงับเพลิงได้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอบกัญชา ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัด กว่า 2 ชั่วโมงจึงระงับเพลิงได้ เสียหายยับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อเวลา 02.15น.วันนี้ (27 พ.ค.69) หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมา และตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงงานอบกัญชา ภายในซอยหมู่บ้านเคียงเขต เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยเพลิงได้ลุกไหม้ภายในห้องอบกัญชาอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก อบต.หนองบัวศาลา , อบต.หนองระเวียง , เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ได้ระดมรถน้ำดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง จนถึงเวลา 05.05 น. เพลิงจึงสงบ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ และสอบปากคำพนักงานของโรงงานที่เข้ากะทำงานอยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุ ทราบว่า ขณะเครื่องอบกัญชากำลังทำงาน เพื่อจะนำมาตากแห้งอีกครั้ง และเตรียมแพ็กเก็จส่งขาย ได้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง จากบริเวณเครื่องอบ พนักงานที่เห็นเหตุการณ์พยายามใช้เครื่องดับเพลิงฉีดดับเพลิงแล้วแต่ไม่สามารถดับได้ จึงได้โทร.แจ้งให้รถดับเพลิงจาก อบต.หนองบัวศาลา เข้ามาระงับเพลิง แต่เพลิงโหมไหม้รุนแรงมากขึ้น จึงขอรับการสนับสนุนจาก อปท.ใกล้เคียง มาระดมดับเพลิง ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ ส่วนความเสียหายซึ่งคาดว่ามีเป็นจำนวนมาก อยู่ระหว่างการตรวจสอบ