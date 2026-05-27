ลพบุรีคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกลางเมือง สั่งตีเส้นหยุดรถห่างราง 5 เมตร ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ลพบุรี – จ. ลพบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกลางเมือง หลังพบเป็นพื้นที่การจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ว่าฯ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยง พร้อมกำชับเข้มบังคับใช้กฎหมายจราจร เตรียมตีเส้นกำหนดจุดหยุดรถห่างทางรถไฟ 5 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟบริเวณหน้าศาลพระกาฬ และจุดตัดทางรถไฟหน้าประตูชัย เขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อกำหนดมาตรการยกระดับความปลอดภัยทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เมืองลพบุรี
ทั้งนี้ จุดตัดทางรถไฟดังกล่าวถือเป็นเส้นทางสายหลักใจกลางเมืองที่มีปริมาณรถสัญจรหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
นายวีรพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยเน้นเรื่องระยะปลอดภัยในการหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้รถต้องหยุดห่างจากเขตทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ผู้ใช้รถจำนวนมากยังจอดรถชิดแนวทางรถไฟเกินไป ทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ จังหวัดจึงเตรียมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแขวงทางหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของถนน ให้ดำเนินการตีเส้นจราจรกำหนดจุดหยุดรถอย่างชัดเจน โดยให้ห่างจากทางรถไฟประมาณ 5 เมตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านจุดตัดทางรถไฟ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณเตือนรถไฟมา ต้องหยุดรถทันที แม้อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางบ้าง แต่ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในระยะยาว