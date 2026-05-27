(คลิป)ดรามากะหล่ำปลีภูทับเบิกยังเดือด! จี้รัฐตรวจสอบ หลังโพสต์อ้างสัตว์ตาย แต่ปศุสัตว์ยังไม่พบซาก

เพชรบูรณ์ - กระแสกะหล่ำปลีเพชรบูรณ์ลามหนัก กระทบเกษตรกรภูทับเบิกราคาดิ่งเหลือกิโลกรัมละ 1 บาท ขณะที่เครือข่ายผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงปศุสัตว์-เกษตรจังหวัดขอพิสูจน์ข้อเท็จจริง หวั่นข้อมูลคลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายวงกว้าง
ดรามา “กะหล่ำปลี” บนโลกโซเชียลเพชรบูรณ์ยังร้อนแรงต่อเนื่อง หลังมีคลิปกล่าวอ้างเรื่องสารพิษตกค้างในกะหล่ำปลี และเชื่อมโยงกับการตายของกระบือและลูกนกกระจอกเทศ จนสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบนภูทับเบิก อ.หล่มเก่า บางรายขายผลผลิตไม่ได้ ราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 1 บาท และมีรายงานว่าบางส่วนนำกะหล่ำปลีไปทิ้งริมถนน
ต่อมา 25 พฤษภาคม 2569 นายชาติ วิกสิตโกมุท ประธานกลุ่มองค์กรเครือข่ายคุ้มครองช่วยเหลือผู้บริโภคเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
โดยระบุว่า การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน TikTok หากไม่มีหลักฐานชัดเจน ทั้งผลตรวจจากสัตวแพทย์ ภาพถ่ายซากสัตว์ หรือการแจ้งหน่วยงานรัฐ อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด กระทบความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร และสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรในวงกว้าง พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบว่ามีสัตว์ตายจริงหรือไม่ พิสูจน์สาเหตุอย่างละเอียด และหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “ครัวโทนี่” ได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าตรวจสอบ พร้อมข้อความระบุว่าได้ให้ซากสัตว์ไปตรวจแล้ว และตั้งคำถามถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวสอบถามสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ ทราบว่า ภาพดังกล่าวเป็นการเข้าตรวจเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 แต่ยังไม่พบซากสัตว์ตามที่กล่าวอ้าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ทั้งนี้ ตามหลักวิชาการระบุว่า การยืนยันสาเหตุสัตว์ตายต้องอาศัยการผ่าซาก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และประวัติการกินอาหาร