(คลิป) “ในสอย แม่ฮ่องสอน”อ่วมหนัก!น้ำป่าทะลักซ้ำครั้งที่ 3 ในรอบเดือน ทล.108-1095 เจอทั้งดินไหลต้นไม้โค่นทับ

แม่ฮ่องสอน – ฝนยังหนัก “บ้านในสอย เมืองสามหมอก” โดนน้ำป่าถล่มซ้ำครั้งที่ 3 ในรอบเดือน จนถนนพังยับ..แขวงทางหลวงฯต้องออกประกาศแจ้งเตือน คนเดินทางผ่าน ทล.1095 แม่มาลัย-ปายและแม่ฮ่องสอน / ทล.108 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ระวังดินไหล-ต้นไม้หักโค่น-น้ำหลากท่วมซ้ำ
ช่วงเย็นวันนี้ (26 พ.ค.) หลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ชั่วโมง เกิดน้ำป่าไหลหลากจากยอดดอยเหนือหมู่บ้าน ไหลเข้ากลางหมู่บ้านในสอย ตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งเก็บข้าวของหนีน้ำกันจ้าละหวั่น
ซึ่งน้ำป่าที่ไหลทะลักท่วมบ้านในสอยรอบนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ 3 แล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ บ้านบางหลังยังไม่ทันได้ปรับปรุงก็ต้องมาเจอน้ำหลากเข้าอีกรอบ
และหลังน้ำป่าระลอกนี้ลดก็พบว่า ถนนสายหลักของหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก พื้นผิวการจราจรเจอน้ำพัดพาจนพังหลายจุดและยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกหลายหลัง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายต่อไปแล้ว
ด้านแขวงทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศแจ้งเตือนผู้สัญจรผ่านทางหลวงหลัก ทั้งสาย 1095 แม่มาลัย-ปายและแม่ฮ่องสอน รวมถึงทางหลวงหมายเลข 108 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากบางช่วงมีดินไหลและต้นไม้หักโค่นลงมาปิดทับเส้นทางอยู่หลายช่วง โดยเฉพาะบริเวณแยกบ้านแม่ปาง ตำบลแม่ลาหลวง มีกระแสน้ำหลากข้ามถนนปิดเส้นทาง ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องจักรออกเคลียร์เส้นทางแล้ว