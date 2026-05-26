ไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนกำลังพลกองทัพบก โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2569

พลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2569 จากนางวัชรา สถาพรพิริยะเดช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปี 2569 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกำลังพลกองทัพบกและครอบครัวรวม 28 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,444,140 บาท ในโอกาสนี้ ทางกองทัพบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน