(คลิป)ฝนตกหนักน้ำป่าหลาก ตัดเส้นทางเสาหิน-แม่สะเรียง รถทุกชนิดผ่านไม่ได้

แม่ฮ่องสอน – นอภ.แม่สะเรียง แจ้งเตือนงดเดินทางเข้าออกชั่วคราว..หลังฝนตกหนักน้ำป่าหลากทะลัก ตัดเส้นทางข้ามลำน้ำ-เส้นทางค้าชายแดน เสาหิน-แม่สะเรียง รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
วันนี้(26 พ.ค.) นายจารุวัฒน์ คงบุญลาภ ผู้ใหญ่บ้านแม่เจ หมู่ที่ 4 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รายงานว่าได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 15.45 น. ถึง 17.20 น. ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยแม่แงะอย่างรวดเร็ว
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงได้เข้าท่วมเส้นทางสัญจรข้ามลำน้ำ-เส้นทางคมนาคมรวมถึงเส้นทางค้าขายชายแดน รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในขณะนี้
ด้านนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง แจ้งเตือนประชาชนและผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเสาหิน งดการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและขอให้ผู้ที่วางแผนจะเข้าพื้นที่ชะลอการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระดับน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
ทางอำเภอแม่สะเรียงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขณะที่สภาพอากาศแทบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนและบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่เสี่ยงต่อเหตุน้ำป่าไหลหลากหรือดินไหล ต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงต่อไปแล้ว