สภ.เชียงคำ สแกนตรวจฉี่ ตร.ทั้งโรงพัก 158 นาย ปลอดสารเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พะเยา - เคลียร์ให้เห็นกันชัดๆ..โรงพักเชียงคำ เรียกตำรวจ 158 นาย เรียงแถวตรวจฉี่สแกนยาเสพติด ผลตรวจไม่พบสารเสพติด ย้ำนโยบายเดินหน้าปราบยาเริ่มจากคนใน


ภายใต้ข้อสั่งการของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ที่กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้เข้มงวด กวดขัน และติดตามพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมผลักดัน โครงการตำรวจสีขาว ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่

วันนี้(26 พ.ค.) พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงยุทธ กุลธร รอง ผกก.ป.สภ.เชียงคำ, พ.ต.ท.อธิป คำเงิน รอง ผกก.(สอบสวน) และ พ.ต.ท.คม เชษฐ์ขุนทด รอง ผกก.สส.สภ.เชียงคำ ร่วมดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะข้าราชการตำรวจ สภ.เชียงคำ ทุกนาย ตามมาตรการ ตำรวจสีขาว อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผลการตรวจพบว่า ข้าราชการตำรวจ สภ.เชียงคำ จำนวน 158 นาย ไม่พบสารเสพติดแม้แต่รายเดียว สะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมขององค์กรตำรวจ ตอกย้ำภาพลักษณ์ ตำรวจสีขาว ที่พร้อมเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ยังถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน ว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องเป็นผู้ที่ปลอดจากยาเสพติด มีความโปร่งใส และพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ








สภ.เชียงคำ สแกนตรวจฉี่ ตร.ทั้งโรงพัก 158 นาย ปลอดสารเสพติด
