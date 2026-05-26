อดีตภรรยาควงปืนบุกยิงอดีตสามีคาเทศบาลโพหัก เจ็บสาหัส ก่อนขับเก๋งเผ่นหนี

ราชบุรี - ระทึก! อดีตภรรยาขับรถมาหาอดีตสามี ก่อนมีปากเสียงกันลั่นลานจอดรถ เทศบาลโพหัก ราชบุรี ชักปืนยิง 2 นัด กระสุนเจาะไหล่-ฝ่ามือบาดเจ็บสาหัส เพื่อนร่วมงานเข้าช่วยแย่งปืนได้ทัน ส่วนผู้ก่อเหตุรีบขับรถหลบหนี ตำรวจเตรียมออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่า
วันนี้( 26 พ.ค.) ร.ต.ต.ภานุพันธ์ หนักเกิด ร้อยเวร สภ.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณลานจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก จึงรายงานให้ พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผกก.สภ.โพหัก ทราบ ก่อนนำกำลังชุดสืบสวนและฝ่ายปกครองอำเภอบางแพเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถด้านข้างสำนักงานเทศบาล พบกองเลือดกระจายอยู่เต็มพื้น ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 2 ปลอก กระเป๋าสะพายสีครีมและเสื้อคลุมลายพรางเปื้อนเลือด เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ นายพรชัย อาจจินดา อายุ 42 ปี ข้าราชการในเทศบาลตำบลโพหัก ถูกยิงเข้าที่ฝ่ามือขวา 1 นัด และไหล่ขวาอีก 1 นัด อาการสาหัส โดยเพื่อนร่วมงานช่วยนำตัวส่งหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี จุดโพหัก ก่อนส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ น.ส.ปุณยนุช มีสกุล อายุ 41 ปี อดีตภรรยาของผู้บาดเจ็บ ซึ่งเลิกรากันมาประมาณ 2 ปี หลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน ราชบุรี หลบหนีไป ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เพื่อนร่วมงานของผู้บาดเจ็บสามารถเข้าแย่งไว้ได้ทัน
เบื้องต้นพบว่า ทั้งคู่เคยเป็นสามีภรรยากันและมีลูกด้วยกัน 2 คน โดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูแลบุตร ขณะที่ฝ่ายชายส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด ภายหลังมีการฟ้องหย่ากัน กระทั่งก่อนเกิดเหตุ มีผู้เห็นฝ่ายหญิงขับรถมาหาผู้บาดเจ็บที่ลานจอดรถ ก่อนเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรง จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในเทศบาล
นายปราโมทย์ อุ่นเกษม เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี ซึ่งช่วยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เปิดเผยว่า ขณะกำลังซ่อมโทรศัพท์อยู่ภายในร้าน มีชายขับรถกระบะพาผู้บาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือ พบถูกยิงที่ไหล่ขวาทะลุหลังและฝ่ามือขวา เสียเลือดมาก แต่ยังรู้สึกตัวดี จึงเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยผู้บาดเจ็บระบุว่า คนยิงคืออดีตภรรยา
ด้าน พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผกก.สภ.โพหัก กล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ระหว่างอดีตสามีภรรยาที่ยังมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดอยู่ระหว่างสอบสวน โดยตำรวจได้ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่บ้านพัก แต่ยังไม่พบตัว อย่างไรก็ตาม ทราบว่าญาติอยู่ระหว่างประสานให้นำตัวเข้ามอบตัว หากไม่เข้าพบพนักงานสอบสวน จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับต่อไป
เบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหา “พยายามฆ่า” และ “พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.