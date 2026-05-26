นครปฐมเดินหน้าสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อบรมประเมินก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว นำร่องศูนย์ราชการฯ 37 ไร่

นครปฐม - จังหวัดนครปฐม เร่งขับเคลื่อนนโยบายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสำรวจต้นไม้กว่า 1,100 ต้น ภายในศูนย์ราชการจังหวัด หวังยกระดับเป็นต้นแบบการกักเก็บคาร์บอนและลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
วันนี้( 26 พ.ค.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 100 คน ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคม อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย รวมถึงภาคเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดนครปฐมจึงให้ความสำคัญกับ “พื้นที่สีเขียวและภาคป่าไม้” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดูดซับคาร์บอนและรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ สนับสนุนโครงการกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS (Low Emission Support Scheme) รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยวิจัยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิกร ศรีภิรมย์ และ อาจารย์ ดร.สิริพร บรรักวิสิฐศักดิ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก การประเมินคาร์บอนสะสม รวมถึงฝึกปฏิบัติการวัดขนาดต้นไม้ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีขนาดประมาณ 37 ไร่ มีต้นไม้รวมกว่า 1,100 ต้น โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอน เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมเป็นต้นแบบพื้นที่กักเก็บก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ และขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดในอนาคตต่อไป