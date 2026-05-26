โยธาฯ โคราชร่อนแจงปมดรามา ก่อสร้างเปลี่ยนโฉม “น้ำผุดเขาใหญ่” ยันรักษาระบบนิเวศเดิม-ไม่ขวางทางน้ำผุด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โยธาธิการและผังเมืองโคราชร่อนหนังสือชี้แจงปมดรามาก่อสร้างเปลี่ยนโฉม “น้ำผุดเขาใหญ่” 44 ล้าน เผยรูปแบบก่อสร้างเป็นการปรับปรุงและก่อสร้างใหม่บางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยยังคงรักษาระบบนิเวศเดิมไว้ รักษาต้นไม้เดิมไว้ มีก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น ศาลาที่พัก ทางเดิน สะพานคนเดิน ฝายน้ำล้น กำแพงกันดิน โดยไม่ได้ก่อสร้างขวางทางน้ำผุดแต่อย่างใด
วันนี้ (26 พ.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และท่องเที่ยวเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านขอให้ทบทวนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้างเหนือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ว่าจ้างบริษัท 500 ไมล์ จำกัด เป็นผู้ทำการก่อสร้าง ด้วยงบประมาณ 44,540,000 บาท เป็นระยะเวลา 660 วัน เนื่องจากเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอปากช่อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างเป็นวงกว้างถึงความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ
ล่าสุดวันนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า ตามที่ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเขาใหญ่เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านโครงการก่อสร้างและปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าข้างเหนือ โดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอชี้แจงว่า โครงการพัฒนาพื้นที่หมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลหมูสีได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้สำรวจ ออกแบบร่วมกับเทศบาลตำบลหมูสี และ เทศบาลตำบลหมูสีได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำผุดธรรมชาติ ณ บ้านท่าข้างเหนือ หมู่ที่ 16 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568
ต่อมาปีงบประมาณ 2569 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 45 ล้านบาท โดยมี บริษัท 500 ไมล์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2571 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 660 วัน และเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวให้เทศบาลตำบลหมูสีเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาต่อไป
สำหรับรูปแบบของงานก่อสร้างนั้น เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างใหม่บางส่วนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยยังคงรักษาระบบนิเวศเดิมไว้ เช่น ป้ายโครงการ รั้วโครงการ ปรับปรุงลานจอดรถเดิม บันไดทางลง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกพืชคลุมดินโดยที่ยังเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ และมีการก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น ศาลาที่พัก ทางเดินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สะพานคนเดิน ฝายน้ำล้น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและกำแพงกันดินแบบบล็อกสำเร็จรูปกันดินพัง โดยมิได้มีการก่อสร้างขวางทางน้ำผุดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้จัดบุคลากรทั้งสถาปนิกและวิศวกรโยธาที่มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สำนักงานโยธาธิการและฝังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสชี้แจง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มภาคีเครือข่ายได้เข้าไปยื่นหนังสือคัดค้านแล้วนั้น ยังคงต้องรอดูท่าทีว่าจะมีการเจรจาหาทางออกถึงปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่เข้าไปชี้แจงต่อชาวบ้านในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจถึงโครงการฯ แต่ถึงอย่างนั้นโครงการดังกล่าวได้มีการอนุมัติงบประมาณมาแล้วและจะมีการเริ่มปิดน้ำผุดธรรมชาติในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพื่อเริ่มทำการก่อสร้างได้