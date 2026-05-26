ชวนชิม “กาแฟมะพร้าวตะเคียนเตี้ย” เครื่องดื่มสุดครีเอทีฟชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชวนชิม “กาแฟมะพร้าวตะเคียนเตี้ย” เครื่องดื่มสุดครีเอทีฟชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดขายใหม่จากความลงตัวระหว่าง “กาแฟสด” เข้มข้นและ “น้ำมะพร้าวหอม”วัตถุดิบขึ้นชื่อในพื้นที่
ดร.มาลิณี สิงหสุวิช เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บอกว่าเมนูดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นของชาวชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่มี มะพร้าว ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ และเมื่อนำมาผสมผสานกับกาแฟสูตรเฉพาะ จึงกลายเป็นกาแฟที่มีรสชาติแปลกใหม่ ดื่มง่าย ถูกใจทั้งคอกาแฟและนักท่องเที่ยว
เพราะนอกจาก “กาแฟมะพร้าวตะเคียนเตี้ย” จะมีรสชาติที่โดดเด่นแล้ว ยังสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนที่พยายามผลักดันสินค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนตะเคียนเตี้ยให้มากยิ่งขึ้น
โดย ต.ตะเคียนเตี้ย ถือเป็นแหล่งชุมชนที่มี มะพร้าว จำนวนมากและทีผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่ได้มีความพยายามผลักดันให้ ต.ตะเคียนเตีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนดั่งเดิม ที่มีจุดขายเรื่องอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะเมนูที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
อาทิ เมนูซิกเนเจอร์อย่าง แกงไก่กะลา ที่มีรสชาติเฉพาะตัวจาก กะลาอ่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่หารับประทานได้ยาก เช่นเดียวกับ แกงคั่วกะลา และแกงยอดมะพร้าว ที่ในวันนี้ได้กลายเป็น“ของดีตะเคียนเตี้ย” เป็นที่เรียบร้อย
และในวันนี้เมนูคลายร้อนอย่าง“กาแฟมะพร้าวตะเคียนเตี้ย” ที่ชาวชุมชนเลือกใช้เนื้อมะพร้าวที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ไม่แก่มากเกินไป ไม่แห้งมากเกินไปเพื่อนำมาคั้นสดให้ได้ 1 ช็อต ก่อนนำไปสตีมให้เกิดฟองและนำไปผสมกับกาแฟสดที่คั่วสกัดจนได้กาแฟ 1 ช็อต ทำให้ได้รสชาติกลมกล่อม หอมละมุน กลายเป็นรสชาติเฉพาะตัว และกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายใหม่ที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น