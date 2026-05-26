(คลิป)แม่พระแมวจร! อดีต ผอ.ศาลฯวัย 81 ยอมควักเงินผ่อนบ้าน 1 ล้านให้ 4 แมวจรอาศัย

สุโขทัย - กราบหัวจิตหัวใจ..แม่พระแมวจรของแท้! อดีต ผอ.ศาลฯวัย 81 ควักเงินบำนาญผ่อนบ้านราคาเป็นล้าน ให้แมวจร 4 ตัวอยู่ บอกตอนนี้ผ่อนหมดแล้วสบายใจ พลอยได้อาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวด้วย


ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่ง ตั้งอยู่ในซอยกลางตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย หลังทราบว่ามีผู้ใจบุญได้ซื้อเอาไว้ในราคา 1,000,000 บาท เพียงเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมวจรแค่ 4 ตัว ซึ่เมื่อไปถึงพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้เก่าใต้ถุนสูง ส่วนคนที่ขอซื้อต่อ คือ นางกนกวรรณ ปานวิเชียร อายุ 81 ปี เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก

นางกนกวรรณ แม่พระของแมวจร เปิดเผยว่า ตนอาศัยอยู่กับลูกชาย แต่ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีแมวจรเดินโซเซมาอยู่ในบ้านด้วย แล้วก็ออกลูกออกหลาน รวมทั้งหมด 12 ตัว จึงเลี้ยงไว้ด้วยความสงสาร พร้อมจับฉีดยา ทำหมัน ดูแลอย่างดี ทว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อว่า “น้ำตาล” ออกลูกมา 3 ตัว ชื่อว่า น้องกลาง น้องเล็ก น้องน้ำตาลทราย ทั้ง 4 ตัวนี้ชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอย ซึ่งไม่มีคนอาศัย

ตนต้องเทียวเดินไปดู และคอยให้อาหาร พอบ่อยครั้งนานวันเข้า ก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ จึงตัดสินใจขอซื้อต่อในราคา 1 ล้านบาท เพื่อความสบายใจ โดยวางเงินดาวน์ 500,000 ที่เหลือผ่อนเดือนละ 25,000 บาท เป็นเวลา 20 เดือน ตอนนี้ผ่อนหมดแล้ว

นางกนกวรรณ เผยอีกว่า ตลอดช่วง 20 เดือนที่ผ่อนบ้านให้แมว ชีวิตค่อนข้างลำบาก เพราะใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้าน แต่ละเดือนเหลือแค่ 4,000 บาท ต้องรัดเข็มขัด ประหยัดกินประหยัดใช้ พอส่งหมดก็สบายใจ พลอยได้มาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวด้วย ส่วนบ้านอีกหลังก็ให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิม




(คลิป)แม่พระแมวจร! อดีต ผอ.ศาลฯวัย 81 ยอมควักเงินผ่อนบ้าน 1 ล้านให้ 4 แมวจรอาศัย
