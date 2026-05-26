(คลิป)แม่พระแมวจร! อดีต ผอ.ศาลฯวัย 81 ยอมควักเงินผ่อนบ้าน 1 ล้านให้ 4 แมวจรอาศัย

สุโขทัย - กราบหัวจิตหัวใจ..แม่พระแมวจรของแท้! อดีต ผอ.ศาลฯวัย 81 ควักเงินบำนาญผ่อนบ้านราคาเป็นล้าน ให้แมวจร 4 ตัวอยู่ บอกตอนนี้ผ่อนหมดแล้วสบายใจ พลอยได้อาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวด้วย
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่ง ตั้งอยู่ในซอยกลางตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย หลังทราบว่ามีผู้ใจบุญได้ซื้อเอาไว้ในราคา 1,000,000 บาท เพียงเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมวจรแค่ 4 ตัว ซึ่เมื่อไปถึงพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้เก่าใต้ถุนสูง ส่วนคนที่ขอซื้อต่อ คือ นางกนกวรรณ ปานวิเชียร อายุ 81 ปี เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก
นางกนกวรรณ แม่พระของแมวจร เปิดเผยว่า ตนอาศัยอยู่กับลูกชาย แต่ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีแมวจรเดินโซเซมาอยู่ในบ้านด้วย แล้วก็ออกลูกออกหลาน รวมทั้งหมด 12 ตัว จึงเลี้ยงไว้ด้วยความสงสาร พร้อมจับฉีดยา ทำหมัน ดูแลอย่างดี ทว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อว่า “น้ำตาล” ออกลูกมา 3 ตัว ชื่อว่า น้องกลาง น้องเล็ก น้องน้ำตาลทราย ทั้ง 4 ตัวนี้ชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอย ซึ่งไม่มีคนอาศัย
ตนต้องเทียวเดินไปดู และคอยให้อาหาร พอบ่อยครั้งนานวันเข้า ก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ จึงตัดสินใจขอซื้อต่อในราคา 1 ล้านบาท เพื่อความสบายใจ โดยวางเงินดาวน์ 500,000 ที่เหลือผ่อนเดือนละ 25,000 บาท เป็นเวลา 20 เดือน ตอนนี้ผ่อนหมดแล้ว
นางกนกวรรณ เผยอีกว่า ตลอดช่วง 20 เดือนที่ผ่อนบ้านให้แมว ชีวิตค่อนข้างลำบาก เพราะใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้าน แต่ละเดือนเหลือแค่ 4,000 บาท ต้องรัดเข็มขัด ประหยัดกินประหยัดใช้ พอส่งหมดก็สบายใจ พลอยได้มาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวด้วย ส่วนบ้านอีกหลังก็ให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิม