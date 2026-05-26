สลดผลพิสูจน์การตาย“พลายกอแก้ว” ช้างป่าเขาคิชฌกูฏ เกิดจากถูกไฟช็อต ตร.เร่งหาตัวผู้ก่อเหตุ

จันทบุรี -สลด ผลพิสูจน์การตาย “พลายกอแก้ว” ช้างป่าเพศผู้ชื่อดังเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ถูกไฟช็อตไม่ใช้กระสุนปืนที่พบในร่างเป็นจำนวนมาก ตร.เร่งหาตัวผู้ก่อเหตุ
จากรณีที่ฝ่ายปกครอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.คลองพลู ว่าพบช้างป่าตายริมอ่างเก็บน้ำท้ายสวนผลไม้ของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ประมาณ 14.67 กิโลเมตร เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา และ น.ส.ธิติกมล สุขเย็น นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาคิชฌกูฏ , กำนันตำบลคลองพลู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และชุดอาสาผลักดันช้างเพื่อตรวจสอบ
จนทราบว่าช้างป่าเพศผู้ตัวดังกล่าวคือ “พลายกอแก้ว” หรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อ “หางด้วน” อายุประมาณ 20 ปี สูงประมาณ 3 เมตร น้ำหนักประมาณ 5 ตัน โดยมีบาดแผลบริเวณจุดสำคัญของร่างกาย และคาดว่าน่าจะตายมาแล้ว ประมาณ 2 วัน แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (26 พ.ค.) พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยอดชาย จำปาทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาคิชฌกูฏ รวมทั้งนายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ,เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันประชุมติดตามและตรวจสอบกรณีช้างป่าตายในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เขาคิชฌกูฏ
ซึ่งจากการผ่าชันสูตรโดยสัตวแพทย์ พบมีร่องรอยคล้ายถูกยิงบริเวณลำตัวรวม 6 จุด และพบหัวกระสุน 2 นัดฝังอยู่บริเวณผิวหนัง แต่ไม่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ จึงน่าจะไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ช้างตาย และจากการตรวจสอบอย่างละเอียดยังพบร่องรอยกระแสไฟฟ้าบริเวณร่างกายและมีหลักฐานบ่งชี้ว่ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจ จนทำให้ “พลายกอแก้ว” ล้ม จึงสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายน่าจะมาจากการถูกไฟฟ้าช็อต
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านในพื้นที่ที่พากันมาเฝ้าติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก “พลายกอแก้ว” ถือเป็นช้างป่าที่มีความผูกพันกับชุมชนในพื้นที่เขาคิชฌกูฏ
มานานหลายปี.