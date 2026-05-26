ตำรวจมัญจาคีรีเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาบ้า รวบวันเดียว 2 รายรวด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจมัญจาคีรีเดินหน้าปฏิบัติการ “เด็ดปีกนักค้ายาเสพติดรายย่อย” บุกจับผู้ต้องหา 2 รายรวดในวันเดียว ยึดยาบ้ารวม 274 เม็ด อึ้งยาบ้าโคตรถูกรับมาเม็ดละ 17.50 บาท ขายต่อเม็ดละ 50 บาท เร่งสืบสวนขยายผลหาต้นทางและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.มัญจาคีรี ได้เปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ได้ 2 ราย ตามนโยบายกวาดล้างยาเสพติด และการเปิดปฏิบัติการ “เด็ดปีกนักค้ายาเสพติดรายย่อย” โดยผลการปฏิบัติการในวันเดียวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย จาก 2 จุดกลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายแรก คือนายวรรณลพ หาญเตชะ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/2 หมู่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้ารวม 272 เม็ด โดยจับกุมได้บริเวณกระท่อมนาทางทิศเหนือของบ้านขามป้อม หมู่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่า นายวรรณลพมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ้านขามป้อมและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำ โดยใช้กระท่อมนาเป็นแหล่งซื้อขายยาบ้า หลังได้รับข้อมูล ชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบกระท่อมนาดังกล่าว
เมื่อไปถึงพบนายวรรณลพ อยู่บนกระท่อมนา มีท่าทางพิรุธน่าสงสัย เชื่อว่าอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น กระทั่งพบยาบ้าจำนวน 160 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกพลาสติกสีชมพู ซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนา บริเวณใกล้จุดที่นายวรรณลพยืนอยู่ และพบยาบ้าอีกจำนวน 112 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซิปล็อกสีน้ำเงิน ซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาใกล้กัน รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 272 เม็ด
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายวรรณลพรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยซื้อมาไว้เพื่อจำหน่ายและเสพ จากบุคคลชื่อนายดง หรือนงค์ ชาวอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ก่อนนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ โดยซื้อยาบ้ามาครั้งละ 1 ถุง จำนวน 200 เม็ด ในราคาถุงละ 3,500 บาท แล้วนำมาขายในราคาเม็ดละ 50 บาท และทำมาแล้ว 3 ครั้ง
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายวรรณลพ พร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบผลเป็นบวก หรือ “ฉี่ม่วง” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ส่วนรายที่ 2 คือนายวิราช จิตรโคตร อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า 2 เม็ด โดยจับกุมได้บริเวณกระท่อมนาทางทิศเหนือของบ้านแจ้ง หมู่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
การจับกุมรายนี้ เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า บริเวณกระท่อมนาดังกล่าวมักมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่เป็นประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงนำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบนายวิราช นั่งอยู่ภายในบริเวณกระท่อมนา มีท่าทางพิรุธน่าสงสัย เชื่อว่าอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น และพบยาบ้า 2 เม็ด วางอยู่ข้างตัว
จากการสอบถามนายวิราช รับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริง โดยมีไว้เพื่อเสพ เจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะ พบผลเป็นบวกหรือ “ฉี่ม่วง” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผกก.สภ.มัญจาคีรี เปิดเผยว่าตำรวจ สภ.มัญจาคีรี ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกุมผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ในการปฏิบัติการเชิงรุก “เด็ดปีกนักค้ายาเสพติด” เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
การจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 รายในครั้งนี้ ตำรวจไม่ได้ดำเนินการเพียงการจับกุมและส่งดำเนินคดีเท่านั้น แต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงต้นทางที่ผู้ต้องหาทั้งสองรายติดต่อซื้อขายยาเสพติด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป