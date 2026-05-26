เชียงใหม่ยกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเมืองรับมือโลกเดือด ชู"CMflood"แม่นยำ รวดเร็ว

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดเวทีเสวนา“โลกเดือด ภัยพิบัติดุ! ติดตามความพร้อมรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่” แลกเปลี่ยนความเห็นระดมสมองเดินหน้ายกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง ชู “CMFlood” นวัตกรรมช่วยเตือนภัย ทั้งถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชน
วันนี้ (26 พ.ค. 69) ที่ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา “โลกเดือด ภัยพิบัติดุ! ติดตามความพร้อมรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่” โดยมี นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วม โดยการเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นการติดตามความพร้อมและยกระดับ “ระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่” หรือ “CMFlood” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ หลังจากจังหวัดเชียงใหม่เคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2567 ที่ระดับน้ำปิงบริเวณสถานี P.1 สูงถึง 5.30 เมตร ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
สำหรับระบบ CMFlood นั้น ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำท่วม สามารถคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า แจ้งเตือนภัย และติดตามสถานการณ์แบบ Real-time เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเตรียมความพร้อม รับมือ และลดความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ระบบพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้า แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม (Flood Hazard Map) แผนที่ความลึกของน้ำท่วม (Flood Depth Map) หลักเตือนระดับน้ำท่วม หรือ Flood Pole จำนวนกว่า 300 จุดทั่วพื้นที่เสี่ยง และระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Real-time ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา “Flood Mark” หรือเครื่องหมายแสดงระดับน้ำท่วมสูงสุด เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบระดับน้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน โดยระบบทั้งหมดเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ https://watercenter.cmu.ac.th/chiangmai/cmflood/warning
ทั้งนี้การเสวนาในครั้งนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย